Cios w lekkoatletyczną reprezentację Polski. Dopingowa wpadka przed igrzyskami?

W poniedziałek (tj. 15 lipca) opublikowano listę powołanych reprezentantek i reprezentantów, którzy będą bronić biało-czerwonych barw podczas olimpijskich zmagań w stolicy Francji. Wśród tych, którzy mają przepustkę, nie zabrakło najlepszego polskiego skoczka wzwyż, Norberta Kobielskiego. Ale czy Polak faktycznie wystąpi w Paryżu?

Media: Norbert Kobielski przyłapany na dopingu?

Zdaniem m.in. TVP Sport czy Onetu, polski lekkoatleta może mieć spore problemy, bo doszło do wykrycia niedozwolonego środka podczas zawodów. O sprawie napisał również Kamil Kołsut, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, powołując się na PAP.

Sam Kobielski miał zaprzeczyć, żeby cokolwiek faktycznie było na rzeczy, lekkoatleta ma przygotowywać się do igrzysk zgodnie z wcześniej zakładanym planem.

Co ciekawe, w przeszłości Kobielski był zawieszony za obecność w organizmie „popularnej, zabronionej używki”.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

