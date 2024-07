Polski mistrz prosi kibiców o pomoc. „Moja sytuacja jest beznadziejna”

Konrad Gałka ma w swoim dorobku osiem złotych medali mistrzostw Polski. Na arenie międzynarodowej też potrafił zabłysnąć. Dwukrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich (1992, 1996). W 1995 roku podczas mistrzostw Europy w Wiedniu zdobył srebro na 200 metrów stylem motylkowym. To właśnie w tej konkurencji się specjalizował i nie bez powodu uważa się go za jednego z najlepszych polskich zawodników w historii w pływaniu stylem motylkowym.

Konrad Gałka prosi o pomoc

W ostatnich miesiącach Gałka ma poważne problemy zdrowotne. Musiał zrezygnować ze swojej pracy na basenie. Postanowił założyć zbiórkę na portalu Pomagam.pl, gdzie opisuje, że już dwukrotnie go reanimowano przez niewydolność serca i płuc.

Podczas życia codziennego były pływak musi korzystać z koncentratora tlenu, aparatu CPAP i maski. Wspomniał również o tym, że za miesiąc czeka go jeszcze operacja prawej ręki z powodu uszkodzenia nerwu. Jak sam stwierdził, ma obecnie 5 tysięcy złotych deficytu i zwrócił się do kibiców z prośbą o pomoc.

„Nie ukrywam, że moja sytuacja jest ciężka można powiedzieć, że nawet beznadziejna. Na dzień dzisiejszy mam ponad 5000 zł deficytu. Spłacam koncentrator tlenu, leki to ok. 500-600 zł na miesiąc. Już nie mówię o 'normalnym' codziennym funkcjonowaniu. Gdyby ktoś chciał mi w jakikolwiek sposób pomóc to czekam z niecierpliwością na Waszą dobroć i zaangażowanie w tej sprawie” – napisał Gałka w opisie zbiórki.

Kibice wspierają Gałkę

Zbiórka stworzona przez dwukrotnego olimpijczyka nie przeszła bez echa. Jako cel wyznaczył kwotę 50 tysięcy złotych, a obecnie brakuje już tylko 8 tysięcy. Całkiem prawdopodobne, że uda się dotrzeć do wymarzonej bariery. Wesprzeć polskiego mistrza można TUTAJ.

