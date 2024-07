Polka skreślona z igrzysk na ostatniej prostej. „Koszmarny sen”

Złe wieści napłynęły dosłownie kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem oficjalnej prezentacji olimpijskiej kadry Polski na igrzyska w Paryżu. Dorota Borowska początkowo znajdowała się na liście szczęśliwców, ale ostatecznie została z niej skreślona.

Paryż 2024: Dorota Borowska skreślona z listy na igrzyska olimpijskie

Co dokładnie się stało? Polski Związek Kajakowy w specjalnym oświadczeniu poinformował, że 15 lipca Międzynarodowa Federacja Kajakowa przekazała wieści o wykryciu niedozwolonego środka w próbce pobranej w czerwcu b.r. od Borowskiej.

Polka ma prawo odwołać się i zażądać przebadania próbki B. I z tej drogi Borowska faktycznie skorzysta.

– Nigdy, przenigdy świadomie nie zażyłam żadnej niedozwolonej substancji. Jestem tak przewrażliwiona na tym punkcie, że jest to wręcz niemożliwe. Nie wierzę w to, co się stało. Wydaje mi się, że to koszmarny sen, z którego za chwilę się przebudzę. Zrobię wszystko, by udowodnić swoją niewinność. Nie poddam się. Nie pozwolę, by zniszczono wiele lat mojej uczciwej pracy, pracy mojego trenera, mojego sztabu i wszystkich, którzy mi pomagali – przyznała Borowska w rozumie dla portalu sportowy-poznan.pl.

Borowska to medalistka mistrzostw świata i Europy. Do rywalizacji kajakarskiej powróciła po poważnej kontuzji. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich (Tokio 2021) zajęła czwarte miejsce. Polka specjalizuje się w konkurencji C-1.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

