Tyle medali Polska ma zdobyć na igrzyskach w Paryżu. Zapowiada się rekordowo!

Tego typu notowania najczęściej są obarczone sporą dawką losowości, która – jak wiadomo – dotyka sport również na tym najwyższym, światowym poziomie. Wygląda jednak na to, że podczas igrzysk w Paryżu polscy kibice mogą mieć sporo powodów do radości. Jeśli przewidywania serwisu Gracenote (firma Nielsen) będą prawidłowe, reprezentacja Polski może pobić swój olimpijski rekord medalowy w XXI wieku.

Paryż 2024: Ile medali zdobędzie olimpijska reprezentacja Polski?

Łącznie do Polski powinno przyjechać aż 16 olimpijskich krążków. Trzeba przyznać, pokaźna liczba, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał dorobek polskiej reprezentacji na minionych, niedawnych igrzyskach. Spoglądając tylko na XXI wiek, Polsce ani razu nie udało się przekroczyć liczby 14 medali. Dopiero sięgając no igrzysk w Atlancie (1996), nasza drużyna miała w dorobku 17 krążków.

Następnie kolejno: Sydney (2000) – 14; Ateny (2004) – 10; Pekin (2008) – 11; Londyn (2012) – 11; Rio de Janeiro (2016) – 11; Tokio (2021) – 14.

Przedstawiciele Gracenote, w oparciu o wyniki osiągane przez sportowców od 2021 roku, dokładniej zakończenia IO w Tokio, przeprowadzili symulację, dopisując do listy szczęśliwców mikst Igi Świątek i Huberta Hurkacza, ze srebrem. Wiemy już jednak, że wrocławianin ze względu na kontuzję w Paryżu nie zagra, więc ta szansa już uciekła.

A jak wyglądają pozostałe „medale”, rozdane jeszcze przed startem IO 2024?

Złote:

Iga Świątek – tenis



Aleksandra Mirosław – wspinaczka na czas



drużyna kajakarek, K4 – 500m (Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto)

Srebrne:

Wojciech Nowicki – rzut młotem



Natalia Kaczmarek – bieg na 400 metrów



wioślarska czwórka podwójna mężczyzn (Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup)



Aleksandra Kałucka – wspinaczka na czas



Katarzyna Wasick – pływanie, 50 metrów stylem dowolnym



reprezentacja Polski siatkarzy

Brązowe:

Anita Włodarczyk – rzut młotem



Paweł Fajdek – rzut młotem



Angelika Szymańska – judo (63 kg)



drużyna szpadzistek (Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk)



Wiktor Głazunow – kajakarstwo, C1



drużyna kajakarek, K2 – 500m (Karolina Naja, Anna Puławska)



Weronika Zielińska-Stubińska – podnoszenie ciężarów (81 kg)

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 212 osób. 113 kobiet oraz 99 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka po ślubowaniu przed igrzyskami. „Czujemy ogromną dumę”Czytaj też:

Quiz wiedzy o igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Te pytania mogą zaskoczyć!