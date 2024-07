Olimpijska nadzieja z Polski zawieszona tuż przed igrzyskami!

W próbce pobranej od Polaka wykryto tzw. dopalacze (czyli o "używki", a nie doping pozwalający uzyskiwać lepsze rezultaty). Komunikat w tej sprawie przekazano we wtorkowe popołudnie.

Paryż 2024: Norbert Kobielski zawieszony tuż przed igrzyskami

O podejrzeniach dotyczących skoczka wzwyż informowaliśmy już na początku minionego tygodnia. Dokładnie 15 lipca (tj. poniedziałek) pierwsze niepokojące doniesienia pojawiły się, właśnie pod adresem Norberta Kobielskiego. Lekkoatleta jednoznacznie zaprzeczał całemu zamieszaniu, komentując sprawę m.in. dla Polskiej Agencji Prasowej.

Najnowsze doniesienia są już jednak wyjątkowo niepokojące. Kobielski to najlepszy polski skoczek wzwyż, który z pewnością ma potencjał na to, żeby walczyć o wysokie cele. Wygląda jednak na to, że na igrzyskach w Paryżu nie będzie to Polakowi dane. Zawieszenie przez agencję antydopingową ma bowiem jednoznaczny wydźwięk.

– Najlepszy polski skoczek wzwyż, Norbert Kobielski zawieszony przez agencję antydopingową:(Chodzi o substancję znajdującą się w tzw. dopalaczach (czyli o „używki”, a nie doping pozwalający uzyskiwać lepsze rezultaty) – można przeczytać na profilu Athletic News, znanym i szanowanym na portalu X.

Jest również bezpośredni odnośnik do komunikatu wydanego przez wspomnianą agencję antydopingową. Znajduje się tam nazwisko polskiego lekkoatlety.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

