Jest komunikat o kontuzji Tomasza Fornala. Kluczowe wieści z Paryża!

Przypomnijmy, że przyjmujący reprezentacji Polski po jednej z akcji meczu Polska – Egipt źle wylądował pod siatką. Ratując się przy okazji od bardzo agresywnego lądowania Egipcjanina, który wielokrotnie przekraczał przepisy w tym względzie. Staw skokowy na tyle się wykręcił, że zawodnik musiał zejść z boiska. Błyskawicznie znalazł się pod opieką sztabu medycznego. Pocieszające było to, że Tomasz Fornal na koniec spotkania już o własnych siłach stał, podszedł pod siatkę, podziękować za spotkanie rywalom.

Paryż 2024: Co ze zdrowiem Tomasza Fornala? Jest komunikat!

Dodatkowo siatkarz w sobotni wieczór umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że sytuacja z jego zdrowiem wcale nie musi być taka zła, jak pierwotnie zakładano. Wlał w serca kibiców sporo optymizmu.

W niedzielne przedpołudnie na stronie PZPS ukazał się oficjalny komunikat. Co z niego wynika? Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale występu Fornala w meczu z Brazylią raczej nie należy się spodziewać.

Treść komunikatu: „Podczas wczorajszego meczu z reprezentacją Egiptu Tomasz Fornal doznał urazu skrętnego lewego stawu skokowego. W przeprowadzanych badaniach nie stwierdzono złamań, wykazały one uszkodzenia aparatu więzadłowego. Sztab medyczny będzie w najbliższych dniach monitorował sytuację i dołoży wszelkich starań, aby Tomasz jak najszybciej wrócił do rywalizacji na boisku”.

W niedzielę mecz reprezentacji Polski siatkarek na igrzyskach

Kolejnym siatkarskim, mocnym akcentem, ze strony reprezentacji Polski na IO 2024, będzie występ drużyny trenera Stefano Lavariniego. Polki w wydaniu halowym na turnieju olimpijskim pojawią się po raz pierwszy od 2008 roku.

Biało-Czerwone rozpoczną grupowe granie od ważnego meczu. Rywalkami Polek będą Japonki. Początek spotkania w niedzielę (tj. 28 lipca) o godzinie 13:00.

Siatkarze do gry wracają za to w najbliższą środę. Dokładnie 31 lipca, o nietypowej meczowo porze, bo już 9:00 rano, Polacy w hitowym starciu zagrają z Brazylijczykami. Warto przypomnieć, że Brazylia na inaugurację IO 2024 przegrali 1:3 z Włochami. Druga porażka może im mocno utrudnić sytuację w kontekście walki o awans do fazy pucharowej turnieju.

