Jest pierwszy medal dla Polski na igrzyskach! Brawo dla Klaudii Zwolińskiej

Już po sobotnich występach Klaudii Zwolińskiej było wiadomo, że Polka może być naprawdę wysoko podczas niedzielnych, decydujących rozstrzygnięć olimpijskich w Paryżu. W eliminacjach w pierwszym przejeździe była najszybsza, ale nie ustrzegła się błędów, które ostatecznie odebrały Zwolińskiej aż cztery sekundy. Na szczęście bezbłędnie było już podczas drugiej próby. Z czasem 93,03 s. Mistrzyni Europy w slalomie K1 udowodniła, że potrafi płynąć nie tylko szybko, ale też nie dając powodów do ew. kar za popełnione wykroczenia. Szybsza od Polki była tylko Australijka Jessica Fox.

Paryż 2024: Klaudia Zwolińska z pierwszym medalem igrzysk dla Polski!

Forma Polki została potwierdzona podczas rywalizacji półfinałowej. W niedzielne popołudnie Zwolińska ponownie zajęła drugie miejsce. 25-latka dopłynęła na metę z czasem 99,84 sekundy. W półfinale lepszy czas miała tylko Niemka Ricarda Funk (99,31 s).

Wiadomo było, że finałowa rywalizacja będzie związana nie tylko z wątkiem sportowym, ale też typowo mentalnym. W końcu Zwolińska miała na swoim koncie tylko start w Tokio (2021). Co najważniejsze, pomimo wielu medali na koncie z najważniejszych imprez międzynarodowych, nie miała jednak tego krążka olimpijskiego. Czyli najcenniejszego właściwie dla zdecydowanej większości sportowców na całym świecie.

Zwolińska wypływała na trasę jako przedostatnia, po drugiej lokacie w półfinale. Ponownie, tak jak w eliminacjach, na prowadzeniu była Australijka Fox. Polka kapitalnie otworzyła i trzymała swoje tempo. Wpadła na metę z drugim czasem i już wiadomo było, że ma medal? Jaki? Będzie wiadomo po występie ostatniej zawodniczki. Albo srebrny, albo brązowy. Ostatecznie Niemka Funk poważny popełniła błąd, po którym Polka została wicemistrzynią olimpijską!

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

