Polak powalczy o medal. Może mówić jednak o pechu

Paweł Tarnowski rywalizuje w męskich zmaganiach najlepszych windsurferów w klasie iQFoil. Polak od początku igrzysk pokazuje dobrą formę, przez co po pierwszych wyścigach trzymał się podium klasyfikacji fazy zasadniczej. Reprezentant SKŻ Ergo Hestia Sopot zakończył ostatecznie zmagania na czwartym miejscu, co oznacza, że zakwalifikował się do ćwierćfinału. Może jednak mówić o pechu.

Paweł Tarnowski awansował do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich windsurferów

Przed czwartkową rywalizacją Tarnowski zajmował drugie miejsce. Wicemistrz świata podobnie jak konkurenci przystąpił później do rywalizacji z powodu trapiących zmagania problemów z wiatrem. W wyścigach numer 11 i 12 zajął trzecie i jedenaste miejsce. Pechowy okazał się wyścig numer 13, który zakończył na 23. Miejscu. Wydawało się, że Polak odrobi straty podczas 14. i 15. Zmagań, lecz organizatorzy je odwołali, kończąc tym samym fazę zasadniczą.

Paweł Tarnowski spadł na czwarte miejsce w klasyfikacji, które premiuje awansem do ćwierćfinału. Wyższe pozycje dają jednak więcej korzyści. Grae Morris, który zakończył zmagania jako lider, od razu awansował do finału. Z kolei zawodnicy z miejsc 2-3 awansowali do półfinału, omijając etap 1/4 finału.

Polak musi teraz dobrze poradzić sobie w walce o półfinał. Awansuje do niego tylko dwóch z sześciu najlepszych zawodników, którzy ukończyli fazę zasadniczą na miejscach 4-10. W półfinale o awans powalczy z kolei czwórka graczy (awansuje także tylko dwóch). Uczestnik finału z góry zostaje medalistą olimpijskim. Pozostaje tylko kwestia klasyfikacji na podium.

Maja Dziarnowska także walczy o medal olimpijski w windsurfingu

W zmaganiach ćwierćfinałowych pań w tej samej klasie co Paweł Tarnowski powalczy także Maja Dziarnowska. Reprezentantka Polski zajęła siódme miejsce na koniec fazy zasadniczej. Miejsce w finale zapewniła już sobie najlepsza do tej pory Brytyjka Emma Wilson.

