Reprezentantka Polski zaskoczyła kibiców. Ogromna metamorfoza siatkarki, tak teraz wygląda

Reprezentacja Polski siatkarek bardzo dobrze radzi sobie na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Biało-czerwone pod wodzą Stefano Lavariniego pokonały Japonię 3:1 oraz rozprawiły się z Kenią 3:0. Tym samym nasze zawodniczki zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. Jakby tego było mało niedzielny mecz z Brazylią będzie spotkaniem o pierwsze miejsce w grupie.

Polskie siatkarki tworzą historię

Polskie siatkarki w ciągu dwóch lat przeszły ogromną metamorfozę. Wszystko zasługa selekcjonera Stefano Lavariniego, który odmienił tę drużynę i w 2023 roku po 55 latach wywalczył razem z nimi medal na imprezie rangi światowej. Ten wyczyn powtórzył także w tym roku. A ponadto pod jego wodzą biało-czerwone zakwalifikowały się na pierwsze igrzyska olimpijskie od 2008 roku.

Warto też zaznaczyć, że ostatni raz Polki wygrały dwa mecze na IO aż... 56 lat temu. Miało to miejsce w 1968 roku w Meksyku, kiedy nasze siatkarki wróciły z brązowym medalem. Wygrywając dwa spotkania na IO, podopieczne Stefano Lavariniego wyrównały rekord drużyn z 1964 i 1968 roku. Jakby tego było mało, mają szansę zapisać się na stałe w historii, wygrywając trzeci mecz z Brazylią.

Ogromna metamorfoza Malwiny Smarzek

Nie ma co oszukiwać, polskie siatkarki robią furorę w Paryżu. Na ceremonię otwarcia miały przygotowane piękne stroje, lecz deszcz trochę popsuł im outfity. To, co się dzieje na IO, możemy śledzić w social mediach zawodniczek biorących udział w tej imprezie.

Ogromną metamorfozę przeszła także Malwina Smarzek, która lubi zaskakiwać i eksperymentować ze swoim wyglądem. Atakująca zmienia nie tylko długość fryzury, ale także jej kolor. Teraz na swoim Instagramie pochwaliła się "powrotem do naturalnego" koloru włosów. Ta zmiana jest tak duża, że kibice mogą jej nie rozpoznać!

