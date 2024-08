Zapadła decyzja ws. Mateusza Bieńka. Bardzo złe informacje!

Polska wygrała mecz ze Słowenią na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i przełamała "klątwę" ćwierćfinału. Dzięki zwycięstwu 3:1 doszliśmy do strefy medalowej i miejmy nadzieje, że zostały nam dwa najważniejsze mecze.

Kontuzja Mateusza Bieńka w meczu ze Słowenią

Niestety w końcówce tego spotkania urazu doznał Mateusz Bieniek, który złapał się za staw skokowy. Od razu został zmieniony przez Norberta Hubera, ale nie wyglądało to najlepiej. Na antenie Eurosportu Nikola Grbić na gorąco skomentował to, co się stało z jego zawodnikiem. – Mam nadzieję, że to nie jest to, co wszyscy myślimy, że jest. On jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Czekamy teraz na wyniki badań – podkreślił Grbić.

Po meczu Mateusz Bieniek dodał w mediach społecznościowych wymowny wpis o swoim stanie zdrowia. Środkowy w bloku pojawił się na zdjęciu, podczas regeneracji, z odpowiednio zabezpieczoną kontuzjowaną stopą.

– Jutro o 10 badania i zobaczymy. Ale walić moją stopę! Nie ma żadnej klątwy, jesteśmy w półfinale i jedziemy dalej – napisał Bieniek.

Dramat Mateusza Bieńka. Na IO już nie zagra...

Niestety spełnił się najczarniejszy scenariusz. O tym, co dalej z Mateuszem Bieńkiem poinformował prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

"Mateusz Bieniek, który doznał kontuzji podczas ćwierćfinałowego meczu siatkarzy ze Słowenią, już nie zagra w turnieju olimpijskim. Zastąpi go dotychczas rezerwowy – Bartłomiej Bołądź. Właśnie nasza misja olimpijska zgłasza do organizatorów LAR" – napisał prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

twitter

W minionym sezonie Polacy również musieli sobie radzić bez Mateusza Bieńka, który leczył kontuzję. Wówczas biało-czerwoni sobie bez niego poradzili, zdobywając mistrzostwo Europy i wygrywając Ligę Narodów. Teraz może być jeszcze trudniej, bo na taki turniej potrzebujemy doświadczonych zawodników, a ponadto nasz środkowy dał nam wiele punktów na tym turnieju. Przypomnijmy również, że kontuzji po pierwszym meczu z Egiptem doznał Tomasz Fornal.

Czytaj też:

Polski siatkarz chciał mieć zdjęcie ze Świątek tylko dla siebie. Reakcja internautów go zaskoczyłaCzytaj też:

Na tyle stać kadrę Nikoli Grbicia. Były kapitan prognozuje końcowy wynik