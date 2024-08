Przepiękne sceny podczas dekoracji siatkarzy. Kibice z Polski to zrobili!

Start ceremonii dekoracji mocno się przeciągał (protest Francuzów w kwestii braku medalu dla zawodnika numer 13), ale ostatecznie trzy najlepsze zespoły turnieju olimpijskiego siatkarzy pojawiły się na podium. Przepięknym akcentem był moment, w którym srebrne medale odbierali siatkarze reprezentacji Polski.

Kibice zgromadzeni w Paryżu odśpiewali głośne: Polska, Polska! Ten gest wywołał duży uśmiech na twarzach siatkarzy prowadzonych przez trenera Nikolę Grbicia. Choć na trybunach przewaga fanów gospodarzy była znacząca, ten moment z pewnością drużyna siatkarzy zapamięta na długo. Wsparcie od kibiców, podziękowanie za cały olimpijski trud.

twitter

Osiem medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie siedem medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Tego samego dnia, wieczorem, swoją finałową walkę zaliczy pięściarka Julia Szeremeta. Polska ma zatem na ostatniej prostej „gwarantowany” również medal numer dziewięć IO 2024.

Czytaj też:

Bartosz Kurek ze łzami w oczach po zdobyciu medalu. Padły ważne słowaCzytaj też:

Francja siatkarskim mistrzem olimpijskim. Polakom dziękujemy za srebro!