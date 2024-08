Starty Polek i Polaków ostatniego dnia igrzysk. Jest o krok od wielkiej wpadki!

Wiele wskazuje na to, że olimpijska reprezentacja Polski zaliczy najgorszy występ w letnim wydaniu od 1956 roku. Polska ma bowiem w dorobku dziewięć medali. Ostatniego dnia na starcie pojawią się reprezentantki i reprezentanci Polski, ale nie będą to postaci, które można stawiać w gronie pewnych faworytek i faworytów do podium IO 2024.

Właśnie podczas igrzysk w Melbourne, we wspomnianym 1956 roku, po raz ostatni Polska nie zdobyła dwucyfrowej liczby medali olimpijskich. Było ich wówczas dokładnie tyle samo, co dotychczas w stolicy Francji.

Polskie starty (niedziela, 11 sierpnia) na igrzyskach w Paryżu

8:00 – lekkoatletyka, maraton kobiet: Aleksandra Lisowska, Angelika Mach



11:00 – kolarstwo torowe, omnium kobiet – scratch: Daria Pikulik



11:29 – kolarstwo torowe, keirin mężczyzn – ćwierćfinały: Mateusz Rudyk



11:57 – kolarstwo torowe, omnium kobiet – wyścig na tempo: Daria Pikulik



12:29 – kolarstwo torowe, keirin mężczyzn – półfinały: ew. Mateusz Rudyk



12:53 – kolarstwo torowe, omnium kobiet – wyścig eliminacyjny: Daria Pikulik



13:23 – kolarstwo torowe, keirin mężczyzn – finały: ew. Mateusz Rudyk; 13:23 wyścig o miejsca 7.-12.; 13:32 finał



13:56 – kolarstwo torowe, omnium kobiet – wyścig punktowy: Daria Pikulik

Dodajmy, że na godzinę 21:00 przewidziano start ceremonii zamknięcia igrzysk w Paryżu.

Dziewięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie dziewięć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Ostatni krążek to finał osiągnięty przez pięściarkę Julię Szeremetę, który ostatecznie dał srebro w kategorii 57 kg.

