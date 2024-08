Polska legenda grzmi ws. kontrowersyjnych pięściarek. „To jest zdecydowanie przekręcone”

Julia Szeremeta zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w boksie w kategorii do 57 kilogramów. Reprezentantka Polski nie miała sobie równych aż do boju o złoto, gdzie musiała uznać wyższość Lin Yu-Ting. Reprezentantka Tajwanu, jak również Algierka Imane Khelif była tematem głośnej dyskusji na temat poziomu męskich hormonów u zawodniczek.

Władysław Kozakiewicz grzmi w sprawie kontrowersji z pięściarkami

Przypomnijmy, że zawodniczki zostały wycofane z mistrzostw świata 2023 z powodu oblania tzw. testów płci. Imprezę organizowała IBA zarządzana przez sprzyjającego Władimirowi Putinowi Umara Kremlowa. MKOl nie respektował tej decyzji (federacja jest zawieszona przez Komitet) i dopuścił Khelif oraz Yu-Ting. Obie zakończyły turniej olimpijski w Paryżu ze złotymi medalami.

Najwięcej krytyki otrzymała Khelif. W obronę wziął ją między innymi Algierski Komitet Olimpijski. Publikowano również zdjęcia z lat dzieciństwa, które miały pokazać, że pięściarka urodziła się jako kobieta. Zdaniem Władysława Kozakiewicza potrzebne są klarowne testy i decyzje. Mistrz olimpijski w skoku o tyczce uważa, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm kobiety powinny być tak samo zawieszane jak mężczyźni.

– Jeżeli kobieta ma zawyżone normy, to przyjmuje się, że ona tak ma od urodzenia. To jest trochę przekręcone i jeżeli ma za dużo, to ma za dużo i nie powinna startować z kobietami. Są odpowiednie medykamenty, które mogą pomóc obniżyć poziom do wymaganej normy. W przeciwnym wypadku takie kobiety nie nadają się do sportu – powiedział Kozakiewicz w „Kanale Sportowym”. „Powinno się ich nie dopuszczać, dlatego że jest to zdecydowanie przekręcone.

Yu-Ting i Khelif ze złotem igrzysk olimpijskich

Lin Yu-Ting nie miała problemów z pokonaniem Julii Szeremety. Imane Khelif w walce o złoto pokonała Chinkę Yang Liu.

