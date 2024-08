Te słowa Fornala przeszły do historii. Takiej reakcji Tuska nikt się nie spodziewał

Tomasz Fornal z pewnością przejdzie do historii igrzysk olimpijskich w Paryżu. I to nie tylko za sprawą doskonałej postawy na boisku. Półfinałowy mecz Biało-Czerwonych z reprezentacją Stanów Zjednoczonych przyprawił niejednego kibica o mocniejsze bicie serca.

Słowa Tomasza Fornala przeszły do historii. Zaskakująca reakcja Donalda Tuska

Przyjmujący reprezentacji Polski postanowił zmotywować kolegów do walki o wymarzony medal. Słowa siatkarza, które padły w końcówce czwartego seta, zarejestrowały kamery. – Dawać ku***, napier*** się z nimi – wykrzyczał zawodnik. Jak można się było spodziewać, bardzo szybko cytat ten zaczął żyć własnym życiem. Kibice błyskawicznie podchwycili słowa Tomasza Fornala.

Jak się okazuje, zwrócił na nie uwagę także Donald Tusk. „Tutaj odbieram od Tomasza Fornala rady, jak motywować ministrów do cięższej pracy” – napisał premier na swoim profilu w mediach społecznościowych po zakończeniu spotkania z polskimi olimpijczykami.

Bartosz Kurek zdradził, co usłyszał od Donalda Tuska

W spotkaniu z Donaldem Tuskiem oprócz reprezentacji polskich siatkarzy wzięły udział także zdobywczyni srebrnego medalu Julia Szeremeta oraz złota medalistka we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław oraz wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska.

Po zakończeniu rozmów Bartosz Kurek zdradził, co usłyszał od szefa polskiego rządu. – To zawsze jest dla nas ogromny zaszczyt, kiedy możemy odwiedzać budynki rządowe i spotykać się z najważniejszymi ludźmi w naszym kraju – podkreślił kapitan Biało-Czerwonych/

– Miło jest słyszeć z ich ust, że zrobiliśmy coś dobrego i pożytecznego. Takie słowa pozostają do końca życia. Premier mówił, że jest z nas zadowolony i dumny. Wspólnie zastanawialiśmy się, co zrobić, by z kolejnych igrzysk przywieźć więcej medali – dodał członek polskiej reprezentacji siatkarzy.

