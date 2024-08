Szok w polskiej kadrze paralimpijskiej! Złamanie zasad i wykluczenie z wioski

W czwartek rozpoczęła się sportowa rywalizacja w Paryżu w wydaniu paralimpijek i paralimpijczyków. Niestety, jest też pewien zgrzyt, o czym poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

„Polski Komitet Paralimpijski informuje, że decyzją Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego z dnia 28-08-2024 jedna z osób wchodzących w skład reprezentacji narodowej na Igrzyska Paralimpijskie Paryż 2024, u której stwierdzono podejrzenie naruszenia przepisów antydopingowych, została tymczasowo zawieszona i pomimo tego, iż przysługuje jej prawo do procesu odwoławczego zgodnie z procedurami musi opuścić wioskę paralimpijską i automatycznie zostaje skreślona z list startowych” – czytamy w komunikacie, który ukazał się w środę, 28 sierpnia.

Jakiekolwiek szczegóły dotyczące sprawy, m.in. o kim dokładnie mowa, nie są znane.

Paryż 2024: Gdzie i kiedy oglądać zmagania paralimpijskie?

Najważniejsze sportowe wydarzenie dla ruchu paralimpijskiego zaplanowano od 28 sierpnia do 8 września. Łącznie weźmie w nich udział ponad 4000 sportowczyń i sportowców z całego świata. Do zgarnięcia będzie aż 549 kompletów medali paraolimpijskich. Co do polskiej reprezentacji, będzie liczyć łącznie 84 osoby, 41 kobiet oraz 43 mężczyzn. Polki i Polacy wystąpią w aż 15 z 22 dyscyplin.

Na poprzednich igrzyskach paralimpijskich Polska zdobyła łącznie 24 medale. Siedem złotych, sześć srebrnych i jedenaście brązowych. Dało to 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Liczą od pierwszego występu Polski na igrzyskach paralimpijskich, w 1972 roku, biało-czerwoni (zliczając letnie i zimowe starty) mają łącznie 798 medali. W Paryżu należy się zatem spodziewać, że pęknie okrągłe, jubileuszowe 800 krążków dla Polski.

Paralimpijską rywalizację będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport, internetowo za to m.in. za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

