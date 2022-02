Pokaz mocy Kamila Stocha. Polak najlepszy na treningu!

Piątkowy trening na skoczni olimpijskiej przeprowadzono w wietrznych warunkach, przez co seria próbna była co jakiś czas przerywana, a zawodnicy musieli czekać na swój start. Mimo niesprzyjających okoliczności przyzwoicie poradził sobie Stefan Hula, który po skoku na 89 m był 28. Nestor naszej kadry rywalizuje o prawo startu w sobotnich kwalifikacjach z Pawłem Wąskiem, który podobnie jak w czwartek, również i dzisiaj lądował krócej od starszego kolei. 78,5 m wystarczyło do zajęcia 43. miejsca.

Jeszcze słabiej poradził sobie Dawid Kubacki, który dość nieoczekiwanie skoczył tylko 76 m i zajął 49. pozycję. Polskim kibicom pozostawało wierzyć w to, że był to wypadek przy pracy, ponieważ mistrz świata z Seefeld dzień wcześniej skakał o wiele dalej. Nie zawiódł za to Piotr Żyła, który skoczył 96 m i został sklasyfikowany na 17. pozycji.

Pekin 2022. Kamil Stoch najlepszy na pierwszym treningu

Najlepiej z Biało-Czerwonych poradził sobie Kamil Stoch, który lotem na 101 m nie dał szans rywalom. Trzykrotny mistrz olimpijski wygrał pierwszy piątkowy trening, wyprzedzając Daniła Sadrejewa i Mackenzie Boyd-Clowesa. Obecność Rosjanina i Kanadyjczyka w czołowej trójce można uznać za małe zaskoczenie, ponieważ obaj nie są wymieniani w gronie faworytów do czołowych miejsc podczas konkursu olimpijskiego.

Stoch z kolei potwierdził, że dobrze czuje się na obiekcie normalnym. Już podczas jednego z czwartkowych treningów trzykrotny mistrz olimpijski był drugi, a podczas dwóch pozostałych prób plasował się w czołowej piętnastce.

