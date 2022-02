Ryoyu Kobayashi bezkonkurencyjny w konkursie olimpijskim. Dawid Kubacki z medalem!

Wprawdzie polscy skoczkowie mają za sobą bardzo nieudane miesiące, ale ich starty w chińskim Zhangjiakou dawały nadzieję na to, że włączą się o wysokie lokaty podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dobrze spisywał się Kamil Stoch, który wygrał jeden z treningów.

Kilkukrotnie daleko lądował również Piotr Żyła, zajmując trzecie miejsce zarówno w trakcie sobotnich kwalifikacji, jak i w serii próbnej poprzedzającej konkurs olimpijski. Stabilną dyspozycję od kilku dni prezentowali również Dawid Kubacki i Stefan Hula, co dawało nadzieję na dobre występy Biało-Czerwonych w niedzielnym konkursie.

Pekin 2022. Kamil Stoch trzeci po pierwszej serii

Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Stefan Hula, który skoczył aż 103 m. Ten daleki lot dał mu pewny awans do serii finałowej z 23. pozycji. Metr dalej lądował Dawid Kubacki, który tym samym pobił rekord skoczni olimpijskiej. Mistrz świata z Seefeld zaledwie przez kilkadziesiąt sekund cieszył się tym osiągnięciem, ponieważ Danił Sadriejew osiągnął aż 107,5 m, poprawił rekord i wyprzedził Polaka. Ten zajmował po pierwszej rundzie ósme miejsce.

Mniej szczęścia do warunków miał Piotr Żyła, który lądował na 95 m. "Wiewiór" dzięki słabym próbom rywali i tak zdołał awansować do serii finałowej z 27. pozycji. Świetnie spisał się startujący po nim Kamil Stoch, który osiągnął 101,5 m, co przy wysokich lotach dawało mu trzecią pozycję po pierwszej serii. Z przewagą 6,2 pkt nad drugim Peterem Prevcem prowadził Ryoyu Kobayashi.

Czołowi zawodnicy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata skakali w trudnych warunkach, z którymi nie poradzili sobie Niemcy i Norwegowie. Robert Johansson był dopiero 16., a Marius Lindvik plasował się lokatę niżej. Halvor Egner Granerud do serii finałowej przystąpił z 22. miejsca. Karl Geiger z kolei był 21., a Markus Eisenbichler znalazł się poza czołową „30”.

Pekin 2022. Dawid Kubacki z medalem!

Dobre skoki Polaków w pierwszej serii dały nadzieję na to, że również w rundzie finałowej Biało-Czerwoni powalczą o wysokie lokaty. Piotr Żyła w drugim skoku osiągnął 99 m, dzięki czemu zdołał awansować o kilka pozycji i zająć ostatecznie 21. miejsce w konkursie olimpijskim. Bliżej lądował Stefan Hula, który po skoku na 93,5 m nie zdołał utrzymać 23. pozycji po pierwszej serii. Ostatecznie 35-latek był 26.

Fenomenalnie spisał się za to Dawid Kubacki, który lądował na 103 m i po swoim skoku objął prowadzenie. Polak finalnie został sklasyfikowany na trzeciej pozycji! Kamil Stoch z kolei nie zdołał utrzymać miejsca na podium i po locie na 97,5 m spadł na szóstą lokatę. Dość nieoczekiwanie srebro wywalczył Manuel Fettner. Peter Prevc zakończył zmagania tuż za podium, piąty był Jewgienij Klimow.

