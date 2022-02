Short track. Polska sztafeta kobiet nie dała rady w półfinale. Czeka ją finał B

Polscy kibice mogli przeżywać dzisiaj duże emocje podczas zmagań naszych reprezentantów w short tracku. Przede wszystkim na lód wróciła Natalia Maliszewska, która chwilę po przylocie do Pekinu otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie mogła wziąć udziału w swojej koronnej konkurencji na 500 metrów. Wygląda na to, że wszystko co najgorsze już za nią i teraz Biało-Czerwona może skupić się na swoich występach. Świetnie poszło jej podczas indywidualnych kwalifikacji do ćwierćfinału na 1000 metrów kobiet. Później Polka wraz z koleżankami wystąpiła również w sztafecie kobiet na 3000 metrów.

Półfinał sztafety kobiet na 3000 metrów

Polska sztafeta w składzie Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Nikola Mazur i Patrycja Maliszewska wystartowała w biegu na 3000 metrów. Nasze reprezentantki bardzo szybko straciły niestety dystans do Holenderek i Chinek. Przypomnijmy, dwa pierwsze miejsca awansowały do finału A, a trzecie i czwarte do finału B. Biało-Czerwone jechały na ostatnim miejscu, ale dzięki upadkowi Włoszek przesunęły się na trzecią pozycję. Im dłużej trwał wyścig, tym dystans do prowadzących reprezentacji się powiększał. Ostatecznie Polkom udało się dojechać na trzecim miejscu, co oznacza, że powalczą one o 5. miejsce w finale B.

