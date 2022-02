Kombinacja norweska. Polacy nie odrobili wielkiej straty. Niemiec, Norweg i Austriak na podium

Rywalizacja w kombinacji norweskiej w ramach Pekinu 2022 rozpoczęła się już znacznie wcześniej. Od kilku dni sportowcy mierzyli się jednak w sesjach treningowych. Niestety Biało-Czerwoni nie spisywali się w nich na tyle dobrze, by marzyć o medalach. Ich średnie lokaty wahały się w okolicach miejsc 20-25 dla Kupczaka i 40-45 dla Szczechowicza.

Słabe wyniki Polaków w kombinacji norweskiej

Ze względu na debiut Andrzej Szczechowicz musiał walczyć nie tylko z przeciwnikami, lecz także z własnym stresem. Dla 21-letniego zawodnika pochodzącego z Zakopanego nie był to udany start. Kiedy był w locie, zdawało się, że jest w stanie uzyskać daleki dystans, ale to się nie potwierdziło. Polak prawdopodobnie nieco zbyt wcześnie zebrał się do lądowania i dlatego stracił kilka metrów. Ostatecznie poleciał na 82,5 – podobne wyniki uzyskiwał podczas treningów

Drugim z Polaków startujących w kombinacji norweskiej jest Szczepan Kupczak. Na belce pojawił się jako drugi z Biało-Czerwonych i niestety nie spełnił oczekiwań. Co prawda uzyskał rezultat lepszy od drugiego z naszych reprezentantów, ale na zbliżeniach telewizyjnych widzieliśmy niezadowoloną minę sportowca. Sam był rozczarowany swoim skokiem, który wyniósł 89,5 metra. Ostatecznie po pierwszej konkurencji Polacy zajęli odległe miejsca. Szczechowicz uplasował się na 37. lokacie. W przeliczeniu na czas, miał on ponad dwie minuty straty do lidera. Nieco wyżej znalazł się Kupczak, który w klasyfikacji ogólnej jest 32.

Wyniki kombinacji norweskiej po obu konkurencjach

To jednak nie był koniec rywalizacji w kombinacji norweskiej. Po godzinie 12:00 sportowcy zmierzyli się również w drugiej konkurencji, czyli w biegu na 10 kilometrów. Po wyścigu Szczepan Kupczak zakończył zawody na 34. miejscu, a Andrzej Szczechowicz na 35. Złoty medal zdobył Vinzenz Geiger z Niemiec, srebrny Jorergen Graabak z Norwegii, a brązowy Lukas Greiderer z Austrii.

Czytaj też:

Trener Ryoyu Kobayashiego zadrwił ze Stefana Horngachera. Te słowa mogą zirytować szkoleniowca Niemców