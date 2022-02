Wzruszające powitanie Dawida Kubackiego po powrocie z igrzysk. Jego żona opublikowała wideo

Dawid Kubacki po powrocie do domu

Polscy skoczkowie narciarscy wrócili już do kraju, do swoich domów. W szczególny sposób przyjęty został Dawid Kubacki we własnym domu. Za drzwiami czekał na niego specjalny komitet powitalny.

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie jeszcze trwają (do 20 lutego), aczkolwiek skończyły się już dla naszych skoczków narciarskich. 17 lutego podopieczni Michala Doleżala wrócili już do kraju. W najbliższych tygodniach wezmą jeszcze udział w kilku konkursach. Sezon oficjalnie zakończy się w kwietniu. Dawid Kubacki jedynym polskim medalistą olimpijskim W najlepszym nastroju po powrocie z Chin był oczywiście Dawid Kubacki. Zawodnik ten jako jedyny zdobył medal olimpijski, stając na najniższym miejscu podium w konkursie indywidualnym, wywalczył brąz. – Ten krążek to wspaniałe wynagrodzenie ciężkiej pracy, którą wykonujemy przez cały rok – mówił po wylądowaniu w Polsce, cytowany przez Interię. Wyjątkowe powitanie Dawida Kubackiego Mimo że Kubacki dotarł do rodzinnego domu w środku nocy, i tak został gorąco powitany przez domowników, czym był wyraźnie zaskoczony. Czekał na niego żona Marta oraz ukochany pies Berni. Za sprawą małżonki skoczka do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak pupil medalisty olimpijskie szaleje z radości na jego widok. Nagranie spotkało się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem ze strony kibiców. „Najukochańsze stworzenia na świecie", „najlepszy przyjaciel" – pod postem Marty Kubackiej roiło się od takich i im podobnych komentarzy. Kubaccy zaopiekują się jeszcze jednym psem? Żona skoczka również jest bardzo przywiązana do psa Berniego i w związku z tym chciałaby mieć jeszcze jednego. Miała nawet założyć się z mężem, że jeśli ten zdobędzie medal w Chinach, w nagrodę sprawą sobie drugiego podopiecznego. Później skoczek żartobliwie dementował te plotki. – Oficjalnie potwierdzam przy telewizji, że ja się na takie umowy nie zgadzałem w ogóle. Ona se to wymyśliła i ona będzie musiała się tym gryźć teraz – miał powiedzieć Kubacki.