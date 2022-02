Piękny gest Igi Świątek. Polka pokazała, jak powinno się wspierać w trudnych chwilach

Mikaela Shiffrin nie zaliczy igrzysk olimpijskich w Pekinie do udanych. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych, która zdobyła dwa złote medale w 2014 roku, nie była w stanie dokończyć aż trzech chińskich tras. Shiffrin, która była pretendentką do medali w każdym starcie, wypadła z trasy podczas slalomu, giganta i superkombinacji. To ogromny cios dla jednej z najwybitniejszych alpejek w historii.

Iga Świątek wsparła amerykańską olimpijkę

Iga Świątek zna już smak olimpijskiej porażki. Na igrzyskach w Tokio Polka przegrała z Paulą Badosą już w 2. rundzie i pożegnała się z turniejem. Biało-Czerwona wsparła amerykańską gwiazdę narciarstwa alpejskiego poprzez nagranie krótkiego filmiku, opublikowanego w mediach społecznościowych Eurosportu.

Polska tenisistka wystosowała wiele ciepłych słów w stronę Mikaeli Shiffrin. – Cześć, Mikaela. Wiem, że to są dla ciebie trudne chwile, ale powinnaś pamiętać, jak bardzo nas inspirujesz. Nie tylko jako sportowiec, ale też człowiek – rozpoczęła swój wywód zwyciężczyni Rolanda Garrosa z 2020 roku. – To nie są puste słowa, bo obie wiemy, że mnie też zainspirowałaś. Jestem bardzo wdzięczna za to, że miała okazję z tobą porozmawiać i mam nadzieję, że się spotkamy, kiedy skończy się epidemia. Wierzę w to, że będziesz dalej walczyć i mam nadzieję, że będziesz silna. Wykonujesz świetną robotę – powiedziała Świątek.

Wcześniej w mediach społecznościowych wsparcie dla Shiffrin wyraził Aleksander Aamodt Kild. „Presja, którą wywieramy na sportowców, jest ogromna, więc dajmy też tyle samo wsparcia. Chodzi o równowagę. My po prostu jesteśmy normalnymi ludźmi” – napisał w mediach społecznościowych znany narciarz alpejski, który prywatnie jest partnerem Amerykanki.

