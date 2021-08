Kibice PSG oszaleli na punkcie Messiego. Kolejki przed sklepem i wyprzedane koszulki

Leo Messi zagra w PSG w koszulce z numerem 30 i to właśnie ten trykot stanowi teraz najbardziej pożądany towar wśród kibiców. Dziennikarz Remy Buisine udostępnił na Twitterze film ukazujący kolejkę przed jednym ze sklepów klubowych. Jak widać na nagraniu, kilkaset osób przyszło tylko po to, by kupić t-shirt z nazwiskiem Argentyńczyka.

Wyprzedane koszulki

Nie mniejsze zainteresowanie towarzyszyło sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Tam po około 30 minutach wyprzedzano wszystkie koszulki. Dzień później, czyli w środę 11 sierpnia, dostępne były już tylko koszulki damskie i dziecięce. Za pierwsze z nich trzeba zapłacić 113 – 188 dolarów. Te dla dzieci kosztują z kolei nieco mniej, bo 98-151 dolarów.

Mniej więcej w czasie, gdy Leo Messi przybył na Parc des Princes, w sieci ruszyła przedsprzedaż koszulek męskich. Za produkt trzeba zapłacić około 188 dolarów, ale jest jeden problem. Administratorzy sklepu zastrzegają, że koszulki zostaną wysłane do 30 września, co dla kibiców może oznaczać długie oczekiwanie na przesyłkę.

