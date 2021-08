Nowe twarze w reprezentacji Polski? Paulo Sousa podał dwa nazwiska

Reprezentacja Polski pożegnała się z mistrzostwami Europy już po trzech meczach grupowych. Ostatnie spotkanie było dla Polaków decydujące. Biało-Czerwoni musieli wygrać ze Szwecją, ale ostatecznie przegrali 2:3. W pierwszej części rozmowy Sousy z „Przeglądem Sportowym” selekcjoner przyznał się do błędów, których dopuścił się podczas Euro 2020. W drugiej części zaś Portugalczyk zdradził, że od czasu przegranej ze Szwecją nie kontaktował się z piłkarzami.

Telefony do potencjalny debiutantów

– Nie i zrobiłem to celowo – tak odpowiedział Sousa na pytanie, czy kontaktował się po Euro 2020 z piłkarzami. – Ostatni rok był wyjątkowy dla wszystkich, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i osobistym. Wydaje mi się, że piłkarze potrzebowali teraz odcięcia i regeneracji, zajęcia się rodziną, samodzielnego przemyślenia kolejnych kroków – wyznał trener. – Rozmawiałem za to z zawodnikami, którzy dotąd nie pojawili się w mojej reprezentacji, a mogą dostać szansę teraz – powiedział enigmatycznie trener. Okazało się, że chodzi o Nicolę Zalewskiego i Adama Buksę.

Nicola Zalewski i Adam Buksa

O możliwości powołania do reprezentacji Nicoli Zalewskiego informował już pod koniec lipca Tomasz Włodarczyk. Młody zawodnik miałby możliwość reprezentowania również Włoch, ale sam piłkarz miał mówić, że pierwszym wyborem jak na razie jest Polska. 19-latek jest wychowankiem AS Romy, której nowy trener Jose Mourinho ma według włoskich mediów w planach angażowanie młodych zawodników w swoje taktyczne rozwiązania. Telefon od selekcjonera reprezentacji Polski wskazuje również na to, że Zalewski może jeszcze w tym roku zadebiutować w biało-czerwonej kadrze.

Adam Buksa był już powołany na zgrupowanie reprezentacji. Polak został zaproszony do kadry przez Jerzego Brzęczka na mecz towarzyski przeciwko reprezentacji Czech. Zawodnikowi niedane jednak było zadebiutować. Buksa przeszedł z Pogoni Szczecin do będącego w MLS New England Revolution. W tym sezonie zdobył już dla swojego klubu osiem bramek.

Ogłoszenie powołań i terminarz

Paulo Sousa ogłosi powołania na zgrupowanie 16 sierpnia 2021 roku. Niedługo później, bo 18 sierpnia poznamy nowego prezesa PZPN, a co za tym idzie dowiemy się, czy Portugalczyk zostanie na stanowisku selekcjonera naszej kadry. Najbliższe mecze Biało-Czerwonych odbędą się 2 września (Albania), 5 września (San Marino) i 8 września (Anglia).

