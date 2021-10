Pele opuścił szpital po operacji. „Skupcie się na swoim szczęściu”

Legendarny piłkarz Pele poddał się w szpitalu imienia Alberta Einsteina w Sao Paulo operacji usunięcia guza na jelicie grubym. Piłkarz opuścił szpital po 10 dniach od zabiegu, ale niedługo później wrócił na oddział, w ramach środków prewencyjnych. Do domu wrócił dopiero 30 września o czym sam poinformował kibiców na całym świecie za pośrednictwem Instagrama.

„Skupcie się na swoim szczęściu”

Podczas swojego pobytu w szpitalu Pele co jakiś czas publikował na Instagramie i Facebooku zaktualizowane informacje na swój temat. W każdej wiadomości pokazywał swoje pozytywne podejście do swojej operacji i rehabilitacji, którą przechodzi. Ostatni post legendarnego piłkarza odnosi się do jego opuszczenia szpitala. „Kiedy droga jest trudna, celebruj każdy krok swojej podróży” – napisał trzykrotny zwycięzca mistrzostw świata. „Skupcie się na swoim szczęściu” – dodał Pele.

„To prawda, że nie będę mógł już skakać, ale w ostatnich dniach wznosiłem pięść w geście zwycięstwa częściej niż zwykle” – napisał legendarny piłkarz. Pele podziękował w poście również pracownikom szpitala, w którym przebywał. 80-letni były piłkarz Santosu wyraził swoją wdzięczność również wobec wszystkich kibiców, którzy wysyłali mu pełne pozytywnych emocji wiadomości.

