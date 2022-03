MŚ 2022. Włosi piszą o sensacyjnym scenariuszu. Ich reprezentacja może jednak pojechać do Kataru

Jeszcze przed rozegraniem turniejów barażowych było pewne, że Włochów czeka ciężka przeprawa. Po ewentualnym pokonaniu Macedonii Północnej mistrzowie Europy mogliby zmierzyć się z Portugalią, a stawką starcia „gigantów” futbolu byłby awans na mistrzostwa świata. Problem w tym, że Azzurri nie poradzili sobie w półfinale i dość sensacyjnie ulegli Macedończykom.

Do Kataru pojadą z kolei Portugalczycy, którzy najpierw ograli Turcję, a następnie poradzili sobie z pogromcami Włochów. Ci jednak, jeśli wierzyć włoskim mediom, wciąż zachowują szansę na grę na mistrzostwach świata. Serwisy Sport Mediaset, Sky Sport Italia i Sportitalia rozpisywały się na temat scenariusza, zgodnie z którym FIFA zdyskwalifikowałaby inną reprezentację, która ma już zapewniony awans.

MŚ 2022. Włosi pojadą na mundial?

Mowa o Iranie, który wygrał w ostatnim meczu z Libanem. Na trybuny stadionu nie wpuszczono około 2 tys. kobiet, które miały już wykupione bilety na mecz. Z racji, że było to już kolejne tego typu wykroczenie, członek Irańskiego Związku Piłki Nożnej Mehrdad Seradschi zasugerował na Twitterze, że FIFA może ukarać tamtejszą federację.

Najbardziej radykalnym krokiem, na jaki mogłaby zdecydować się FIFA, byłoby wykluczenie Iranu z udziału w mundialu. Wtedy miejsce zawieszonej drużyny zajęłaby reprezentacja o najwyższym współczynniku w światowych rankingach, która nie wywalczyła awansu. To premiowałoby właśnie Włochów, czyli aktualnych mistrzów Europy.

Jak się okazuje, nie wszystkie media specjalizujące się we włoskim futbolu podchodzą z równym optymizmem do tego scenariusza. Serwis Football Italia wprost stwierdził, że wykluczenie Iranu i przyznanie awansu podopiecznym Roberto Manciniego to „bardzo odległa perspektywa”, a taki obrót spraw wydaje się „nieprawdopodobny”.

Czytaj też:

Fabiański „nie przygotował się” do wywiadu. Mówił o meczu ze Szwecją i mundialu