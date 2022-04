Kolejne problemy Mateusza Borka. Tym razem chodzi o reklamowanie wódki

W środę, 6 kwietnia Mateusz Borek pojawił się w trwającym nieco ponad minutę spocie reklamowym wódki Wychowana w Luksusie. Dziennikarz prezentował butelki dwóch wariantów alkoholi wysokoprocentowych. Co więcej, zachwalał smak oraz jakość produktów. Reklama z udziałem znanego właściciela Kanału Sportowego nie została dobrze przyjęta przez wielu przedstawicieli środowiska dziennikarskiego, którzy skrytykowali kolegę po fachu, zarzucając mu m.in. brak etyki.

Reklamowanie wódki, a przepisy. Gdzie jest etyka?

Głos zabrał chociażby Łukasz Rogojsz z Gazeta.pl. „Coraz mniej dziennikarz, coraz bardziej sportowy influencer. Taka prawda, taki jego wybór” – napisał na Twitterze. Mateusz Borek poza własnym kanałem na platformie YouTube jest także współpracownikiem Viaplay oraz TVP, z którą związany jest od 2020 roku. Dlatego też spot z reklamowaną przez niego wódką wzbudził tyle kontrowersji.

„Reklamowanie wódki przez dziennikarza współpracującego z TVP. To jest w ogóle legalne?” – zastanawiał się Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Po pewnym czasie znalazł on przepis, który mówi o ograniczeniach wszelkich działań reklamowych napojów alkoholowych. Wyjątkiem jest oczywiście piwo, które może być reklamowane, jeśli tylko komunikacja marketingowa spełnia określone warunki.

TVP skomentowało zachowanie Mateusza Borka

O całej sprawie postanowił napisać także portal Wirtualemedia.pl, który zwrócił się do dziennikarza z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Mateusz Borek jednak nie chciał komentować swojego udziału w reklamie wódki Wychowana w Luksusie. Na odpowiedź zdecydowało się natomiast centrum informacji Telewizji Polskiej.

„Pomimo tego, że Telewizji Polskiej nie wiążą z panem Mateuszem Borkiem żadne stałe kontrakty, to jednak TVP stoi na stanowisku, że jak każdego dziennikarza obowiązuje go Kodeks Etyki Dziennikarskiej. Nawet freelancer dbający o swój dziennikarski status i obiektywizm powinien go przestrzegać” – przekazano w komunikacie skierowanym do portalu Wirtualnemedia.pl.

Mateusz Borek ma za sobą naprawdę trudne tygodnie. W ostatnim czasie dziennikarz, co chwila musi mierzyć się z krytyką, która na niego spada. Znany komentator musiał się m.in. tłumaczyć z występu w seksistowskim trailerze organizacji walk na gołe pięści – Gromda oraz ze swoich kontaktów z byłym szefem mafii pruszkowskiej Andrzejem Z., pseudonim Słowik.

