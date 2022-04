Wychowanek Legii wywołał burzę swoim zachowaniem. Tym gestem rozwścieczył kibiców

Po spotkaniu 29. kolejki Fortuna 1. Liga pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a Stomilem Olsztyn doszło do sporego zamieszania. Bramkarz gości Kacper Tobiasz swoim zachowaniem bardzo zdenerwował miejscowych kibiców, za co obejrzał też czerwoną kartkę. Teraz wychowanek Legii Warszawa przeprasza za to, co zrobił.

W niedzielę, 24 kwietnia Podbeskidzie Bielsko-Biała grała przed własną publicznością ze Stomilem Olsztyn w ramach 29. kolejki Fortuna 1. Ligi. Goście robią wszystko, aby obronić się przed spadkiem. Skazywani na porażkę olsztynianie zdołali wygrać 1:0. Bardzo dobry występ zaliczył Kacper Tobiasz, który tego dnia dwoił się i troił, broniąc już w nawet beznadziejnych sytuacjach. Niestety po spotkaniu młody bramkarz dał się ponieść emocją, za co postanowił teraz przeprosić. Kacper Tobiasz rozwścieczył fanów i został ukarany Po ostatnim gwizdku 19-letni wychowanek Legii Warszawa pokazał kibicom gospodarzy tzw. gest Kozakiewicza. Jak można się domyślić, fani nie byli z tego powodu zadowoleni, przez co powstało niemałe zamieszanie. Po chwili jednak rozwścieczeni fani drużyny z Bielska-Białej się uspokoili, lecz Kacprowi Tobiaszowi jego prowokacyjne zachowanie nie uszło na sucho. Arbiter główny Wojciech Myć postanowił ukarać zawodnika Stomilu Olsztyn czerwoną kartką. Tym samym golkiper Dumy Warmii będzie musiał pauzować w najbliższych dwóch spotkaniach. Bramkarz przemyślał swoje zachowanie i w poniedziałek, 25 kwietnia postanowił przeprosić za swój naganny czyn, którego się dopuścił. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Młody piłkarz zdaje sobie sprawę z tego, że zachowanie to, co zrobił, było zupełnie niepotrzebne i nie ma na to żadnego wytłumaczenia. „Chciałbym bardzo przeprosić wszystkich kibiców Podbeskidzia Bielsko-Biała za wczorajsze niepoprawne zachowanie. Nie znajduję żadnego wytłumaczenia poza tym, że nastąpiło to pod wpływem ogromnych emocji i młodego wieku. Zdaję sobie sprawę, że takie zachowanie nie przystoi profesjonalnemu zawodnikowi. Przepraszam wszystkich, których wczoraj uraziłem i zawiodłem. Jest to pierwsza i ostatnia taka sytuacja” – czytamy w krótkim oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. W tym sezonie Kacper Tobiasz rozegrał 10 meczów na zapleczu polskiej ekstraklasy. Wpuścił w tym czasie 15 goli i dwukrotnie zachował czyste konto. Po zakończeniu rozgrywek wróci do Legii Warszawa, z której został wypożyczony. twitterCzytaj też:

