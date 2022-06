Poważne zmiany w ŁKS-ie. Działacze zwolnili wieloletniego pracownika klubu

Po spadku z PKO Ekstraklasy Łódzki Klub Sportowy nie potrafi ponownie awansować do piłkarskiej elity w Polsce. Miniony sezon Fortuna 1. Ligi łodzianie zakończyli na rozczarowującym 10. miejscu. Ponadto okazuje się, że Rycerze Wiosny mają poważne problemy finansowe, ale działacze postanowili zabrać się do pracy i już dokonują pewnych zmian. Niedawno nowym szkoleniowcem drużyny z Łodzi został Kazimierz Moskal. Co więcej, rozstano się z kilkoma piłkarzami, a w środę, 1 czerwca ogłoszono, że pracę stracił dotychczasowy dyrektor sportowy Krzysztof Przytuła.

Janusz Dziedzic zastąpił Krzysztofa Przytułę

Były piłkarz oraz ekspert telewizji Canal+ rozpoczął współpracę z ŁKS-em w lipcu 2016 roku. Początek miał całkiem udany, jednak po spadku z PKO Ekstraklasy wszystko zaczęło podążać w złym kierunku. Wreszcie działacze postanowili dokonać roszady na tym stanowisku. Nowym dyrektorem sportowym został Janusz Dziedzic. 41-latek był w przeszłości zawodnikiem Rycerzy Wiosny. „Decyzja o zatrudnieniu byłego piłkarza ŁKS-u zapadła po dokładnej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i Akademii ŁKS oraz zapoznaniu się z przedstawionymi przez Janusza Dziedzica pomysłami dot. funkcjonowania działu sportowego klubu” – czytamy na klubowej stronie.

Zdaniem właściciela ŁKS-u Tomasza Salskiego Janusz Dziedzic był idealnym kandydatem, znającym się zarówno na piłce młodzieżowej, jak i mającym doświadczenie w zarządzaniu oraz biznesie. Ponadto ma dobrze czuje się w łódzkim środowisku piłkarskim oraz kibicowskim. Według szefa klubu pomoże on drużynie wrócić na odpowiednią drogę, którą zespół z Łodzi podążał w przeszłości. – Janusz Dziedzic to bardzo ważny element naszego planu naprawczego, który mówiąc najkrócej i najbardziej szczerze: ma przywrócić nam tożsamość, którą wytrwale budowaliśmy w latach 2014-2020 – dodał.

