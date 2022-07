Juergen Klopp zażartował z Łukasza Piszczka. Szybka odpowiedź byłego reprezentanta

Łukasz Piszczek po zakończeniu profesjonalnej kariery piłkarskiej łączy pracę trenera z byciem ekspertem Viaplay. Platforma streamingowa będzie od zbliżającego się wielkimi krokami nowego sezonu nadawcą wszystkich meczów Premier League w Polsce. Dlatego też w trakcie nagrywania spotów promocyjnych Juergen Klopp, obecny szkoleniowiec Liverpoolu, został zapytany o byłego podopiecznego, z którym miał okazję pracować w Borussii Dortmund.

Juergen Klopp wbił szpilkę Łukaszowi Piszczkowi

Reakcja niemieckiego trenera była bezcenna. – Co Ty mówisz? „Piszczu” będzie mówił o Premier League? – zapytał i po chwili dodał. – Pierwsza rada, zadzwoń do mnie! Wytłumaczę Ci trochę, bo nigdy w tej lidze nie grałeś – rzucił w swoim stylu 55-latek. Oczywiście należy tę wypowiedź potraktować z przymrużeniem oka. Juergen Klopp wyraźnie zaznaczył, że był to żart.

W dalszej części wypowiedzi, opublikowanej na oficjalnym koncie Viaplay na Twitterze szkoleniowiec The Reds zaskoczył, twierdząc, że Łukasz Piszczek jest jego jednym z najbardziej ulubionych piłkarzy, z którymi współpracował. Podkreślił, że to prawdziwy profesjonalista i jak go zna, zapewne już teraz przygotowuje się do spotkań Premier League. – To jeden z moich ulubionych piłkarzy wszech czasów. Z Łukaszem Piszczkiem spędziliśmy razem wspaniały czas. To jedna z najfajniejszych osób, jakie poznałem – dodał Niemiec.

Na odpowiedź byłego reprezentanta Polski nie trzeba było długo czekać. „Jak zawsze szpileczka musi być. Dziękuję za miłe słowa Trenerze” – napisał na swoich mediach społecznościowych.

twitterCzytaj też:

Zwrot akcji w konflikcie Roberta Lewandowskiego z Cezarym Kucharskim. Tak chce bronić się agent