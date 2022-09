Nie żyje Patryk Dudziak. Piłkarz zmarł w wieku 23 lat

Kilkanaście dni temu lokalne media donosiły o poważnym wypadku z udziałem 23-latka, do jakiego doszło 27 sierpnia w Jankowie Dolnym nieopodal Gniezna. Portal gniezno24.pl przekazał, że młody mężczyzna przebywający w rejonie ośrodka wypoczynkowego skoczył z pomostu do wody w miejscu, gdzie jej głębokość wynosiła zaledwie około metra.

Patryk Dudziak trafił do szpitala

23-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie badania wykazały porażenie kończyn dolnych oraz niedowład kończyn górnych. Jak okazało się później, poszkodowanym jest Patryk Dudziak grający na co dzień w Pelikanie Niechanowo.

Mężczyzna trzy dni po wypadku dodał wpis w mediach społecznościowych, w którym zwrócił się do wspierających go osób. "Hej dziękuję wszystkim za wielkie wsparcie i otuchę. Liczę na to, że nie tylko rodzice i najbliższą rodzina, ale również przyjaciele pomogą wrócić mi do normalnego życia. Będę walczył, nie poddam się" – napisał.

Na początku września piłkarz opublikował z kolei zdjęcie, na którym pozował na szpitalnym łóżku w towarzystwie kolegów. „Przyjaciół się nie zostawia, trzeba zawsze być blisko nich” – brzmiał podpis pod fotografią.

Patryk Dudziak nie żyje

Życia młodego piłkarza niestety nie udało się uratować, o czym w czwartek 8 września poinformował jego klub. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Patryka. Ten młody człowiek z dumą reprezentował barwy Naszego Klubu. Składamy Kondolencje na ręce najbliższych” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Pelikan Niechanowo.

facebookCzytaj też:

Cristiano Ronaldo zabrał głos po śmierci Elżbiety II. Wzruszające słowa gwiazdy Manchesteru United