Rewolucja w Wiśle Kraków. Media donoszą, że Jarosław Królewski odchodzi klubu

Sytuacja Wisły Kraków jest skomplikowana nie od wczoraj. Po tym jak klub został „odbity” z rąk groźnych gangsterów, został przejęty przez Tomasza Jażdżyńskiego, Jakuba Błaszczykowskiego oraz Jarosława Królewskiego. Ostatni z wymienionych był najbardziej medialnym i aktywnym członkiem zarządu Białej Gwiazdy i poniekąd jej twarzą, patrząc od strony gabinetów. Media donoszą jednak, że biznesmen zrezygnował ze swojego stanowiska.

Jarosław Królewski ma opuścić Wisłę Kraków

Dla uściślenia dodajmy, że chodzi o funkcję członka i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wisły Kraków. Jak na razie przedsiębiorca nie przedstawił żadnego oświadczenia, które wyjaśniałoby, dlaczego podjął taką decyzję. Komunikatu w tej sprawie powinniśmy jednak spodziewać się w ciągu kilku najbliższych godzin – tak przynajmniej twierdzi Filip Zieliński z „Przeglądu Sportowego”.

Jak na razie nie wiadomo zatem, czy decyzja Królewskiego ma charakter prywatny, czy może jest pokłosiem niezadowolenia kibiców, którzy coraz wyraźniej manifestowali swoje niezadowolenie co do tego, w jaki sposób prowadzony jest ich ukochany klub. Wcześniej na przykład głośno domagali się zwolnienia Jerzego Brzęczka, śpiewając podczas meczów „Alleluja, alleluja, trzeba wyp******** wuja”. Ich życzenie poniekąd zostało spełnione 3 października, gdy sam trener podał się do dymisji, a ta została przyjęta.

Aktualna sytuacja Wisły w Fortuna 1. Lidze jest jednak nie do pozazdroszczenia. Biała Gwiazda obrała sobie za cel szybki powrót do Ekstraklasy, aczkolwiek ten może się okazać trudniejszy, niż pierwotnie się wydawało. Po dobrym starcie przyszedł kryzys, z którego sam Brzęczek nie potrafił wyciągnąć drużyny. Pięć meczów z rzędu bez zwycięstwa i tylko jeden remis w tym okresie to wynik, który sprawił, że obecnie krakowianie zajmują 9. lokatę w tabeli, a do drugiej Puszczy Niepołomice tracą 6 punktów.

