Złota Piłka 2022. Robert Lewandowski laureatem? Z nimi będzie rywalizował

Już dziś poznamy laureatów najbardziej prestiżowego plebiscytu w świecie piłki nożnej. Jak co roku najważniejszym jego elementem będzie wręczenie Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza. Jednym z kandydatów do zgarnięcia trofeum jest Robert Lewandowski. Wiele wskazuje na to, że Polak nie opuści gali z pustymi rękami. Czego jeszcze można spodziewać się podczas dzisiejszego wydarzenia?

Tegoroczna gala wręczenia Złotej Piłki będzie pierwszą po wdrożeniu nowych zasad. Plebiscyt wyłoni nie tylko najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. Kibice poznają także najlepszą piłkarkę, bramkarza, a także zdobywcę Kopa Trophy, czyli nagrody dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia. W każdej z tych dziedzin kibice mają swoich faworytów. Złota Piłka 2022. Zasady Tegoroczny plebiscyt wręczenia nagród dla przedstawicieli świata futbolu odbędzie się wcześniej niż w poprzednich latach. Przypomnijmy, że organizatorzy przedsięwzięcia, czyli włodarze magazynu „France Football” zdecydowali, iż pod uwagę będzie brany sezon piłkarski, a nie rok kalendarzowy. Co więcej, od tego roku prawo do głosowania otrzymają przedstawiciele stu czołowych krajów w rankingu FIFA. W poprzednich latach posiadali je także dziennikarze z egzotycznych krajów, którzy często dokonywali bardzo nieoczywistych wyborów. Kluczowym kryterium przy oddawaniu głosów są indywidualne osiągnięcia zawodnika lub zawodniczki, a następnie zdobyte trofea. Na zmiany te organizatorzy zdecydowali się po kontrowersjach, jakie wywołał wybór Lionela Messiego na zwycięzcę trofeum Złotej Piłki za rok 2021. Podobnie jak w poprzednim plebiscycie, podczas gali wręczona zostanie tzw. nagroda pocieszenia dla najlepszego napastnika roku. Wiele wskazuje na to, że jej laureatem zostanie Robert Lewandowski. Złota piłka 2022. Gdzie i kiedy? Gala wręczenia nagród rozpocznie się o 20:30 w poniedziałek, 17 października w Theatre du Chatelet w Paryżu. Faworytem widzów do zdobycia najbardziej prestiżowej nagrody dla najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu jest napastnik Realu Madryt i reprezentacji Francji Karim Benzema. Francuz w poprzednim roku uplasował się na czwartym miejscu plebiscytu. twitter Z kolei wśród kandydatek do zdobycia nagrody dla najlepszej piłkarki roku wymienia się m.in. laureatkę nagrody za poprzedni rok Alexię Putellas (FC Barcelona/Hiszpania), ale też Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave/USA), Millie Bright (Chelsea/Anglia) czy Christianę Endler (Lyon/Chile). Do nagrody dla najlepszego bramkarza poprzedniego sezonu, czyli tzw. Yashin Trophy prosperują m.in.: Thibaut Courtois (Real Madryt/Belgia), Manuel Neuer (Bayern Monachium/Niemcy), Edouard Mendy (Chelsea/Senegal), Alisson (Liverpool/Brazylia) czy Jan Oblak (Atletico Madryt/Słowenia). W kolejce do laureatów nagrody Kopa Trophy dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia stoją: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Anglia), Gavi (FC Barcelona/Hiszpania), Jamal Musiala (Bayern Monachium/Niemcy), Eduardo Camavinga (Real Madryt/Francja) czy Bukayo Saka (Arsenal/Anglia). Czytaj też:

