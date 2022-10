Kacper Kozłowski doceniony przez legendę FC Barcelony. „Ma to coś”

Kacper Kozłowski przebywa na wypożyczeniu z Brighton & Hove Albion do Vitesse Arnhen. Polski pomocnik ma za sobą udane tygodnie i wiele wskazuje na to, że Czesław Michniewicz na poważnie rozważy jego kandydaturę do wyjadu na mistrzostwa świata w Katarze, które rozpoczną się już 20 listopada. 19-latek zbiera coraz lepsze recenzje swoich występów, a trener holenderskiego zespołu, Philipp Cocu nie ukrywa radości z progresu, jakim wykazuje się były pomocnik Pogoni Szczecin.

Kacper Kozłowski doceniony przez legendę futbolu

Kacper Kozłowski może czuć się swobodnie w Vitesse Arnhen, nie tylko ze względu na odpowiednią rywalizację o miejsce w pierwszej jedenastce zespołu, ale też dzięki obecności innego Polaka, Bartosza Białka. Na ten moment nie można mówić o spektakularnych liczbach 19-latka, ponieważ zdobył po jednej bramce i asyście w ośmiu spotkaniach Eredivise, oraz jednego gola w Pucharze Holandii jednak jego przydatność na boisku jest niepodważalna. Trener pomocnika, Philipp Cocu wyznał w pomeczowym wywiadzie, że jest z niego bardzo zadowolony.

— Zagrał świetny mecz. Potrafi tworzyć akcje i trzymać głębie boiska, do tego jest nastawiony bardzo ofensywnie. Ma to coś wyjątkowego. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak gra — powiedział były pomocnik FC Barcelony.

Pozytywne recenzje Kacpra Kozłowskiego

Kacper Kozłowski od dłuższego czasu zaliczany jest do grona największych talentów polskiej piłki. Pierwszym selekcjonerem, który na poważnie wziął pod uwagę jego kandydaturę w reprezentacji Polski był Paulo Sousa. Dużym zwolennikiem jego umiejętności jest także Michał Probierz, który ma przyjemność współpracować z 19-latkiem w kadrze U-21, której jest selekcjonerem.

– Jeżeli chodzi o umiejętności, nie spotkałem w całej swojej karierze trenerskiej lepszego piłkarza. Ale musi popracować sam nad sobą – powiedział w „Prawdzie Futbolu” były trener Cracovii.

