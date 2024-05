Robert Lewandowski z kluczowym golem! Zobacz trafienie Polaka w hicie

Sobotnie starcie to pojedynek trzeciej z drugą drużyną tabeli LaLiga. FC Barcelona jest mistrzem Hiszpanii i cały czas ma nadzieję na obronę tytułu. Ta nadzieja trwa przynajmniej do ostatniego gwizdka pojedynku z Gironą. Trzeci zespół w hierarchii, za plecami liderującego Realu Madryt i Barcy, przy urwaniu punktów faworytowi z Katalonii, pozbawia zespół trenera Xaviego Hernandeza złudzeń.

Zobacz gola Roberta Lewandowskiego w hicie LaLiga

Sobotni mecz Girony z Barceloną rozpoczął się od błyskawicznych dwóch ciosów. Wynik spotkania otworzyli przyjezdni z Katalonii. Gola dla Barcelony efektownym strzałem z powietrza zdobył Andreas Christesen. Duńczyk strzelił w 3. minucie, dając tym samym minimalny komfort przyjezdnych.

Na odpowiedź ze strony Girony nie trzeba było długo czekać. Dokładnie… minutę później wyrównał Artem Dovbyk. Ukraiński napastnik w tym sezonie ustrzelił już 19 goli, zaliczając kapitalne wejście do ligi hiszpańskiej. Mający 26 lat napastnik, były gracz Dnipro, dał nadzieję gospodarzy na kolejny, wielki wieczór tego sezonu.

twitter

Po raz kolejny gola na hiszpańskich boiskach zdobył jednak Lewandowski. Polak wykorzystał rzut karny, który po weryfikacji VAR został przyznany przyjezdnym. W sytuacji z przewinieniem faulowany był Lamine Yamal. Hiszpan kolejny raz pokazał błysk, dając szansę na wyjście na prowadzenie Barcelonie.

A rzutu karnego, w swoim stylu, nie zmarnował Lewandowski.

twitter

Po pierwszych 45 minutach Barcelona prowadzi 2:1. Na wynik końcowy czeka Real Madryt, który bez problemu 3:0 ograł Cadiz. Jeśli Barcelona nie wygra spotkania z Gironą, tytuł mistrzowski wyląduje na koncie Królewskich.

Real dodatkowo jest na najlepszej drodze do kolejnego finału Ligi Mistrzów. To może być wyjątkowy sezon dla zespołu ze stolicy Hiszpanii. Barcelona będzie zatem walczyć do końca, żeby utrzeć nosa przeciwnikom.

Czytaj też:

Grał na mundialu w Katarze, teraz spadł do III ligi. Czarna sobota byłych reprezentantów PolskiCzytaj też:

Śląsk Wrocław pogrzebał ŁKS w Ekstraklasie. Szalony mecz w Łodzi