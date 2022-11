Wybitna końcówka meczu w wykonaniu Iranu! Bramkarz Walii wyleciał z boiska

Druga kolejka fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze rozpoczęła się od starcia Walii z Iranem. Europejczycy podchodzili do spotkania w lepszych nastrojach, po wywalczonym remisie z USA 1:1. Irańczycy wysoko ulegli reprezentacji Anglii 2:6, zatem w dzisiejszym spotkaniu musieli pokazać się z najlepszej strony.

Skład reprezentacji Walii (1-3-4-3): Hennessey – Davies, Rodon, Mepham – Williams, Ramsey, Ampadu, Roberts – Wilson, Bale, Moore. Trener: Rob Page.

Skład reprezentacji Iranu (1-4-4-2): Hosseini – Razaeian, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi – Gholizadeh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi – Azmoun, Taremi. Trener: Carlos Queiroz.

Sędzią spotkania był Gwatemalczyk, Mario Escobar.

Mundial 2022. Pierwsza połowa meczu Walia – Iran.

Mecz rozpoczęli reprezentanci Walii. Już w drugiej minucie Smoki próbowali zagrozić bramkarzowi Iranu. Nico Williams oddał strzał zza pola karnego, ale poszybował ponad bramką. Piłkarze z Azji próbowali ataków długimi piłkami, ale każdy z nich zakończył się interwencją Wayne'a Hennesseya. Następnie przeszli do ataku skrzydłami, dzięki czemu udało się oddać pierwszy strzał na bramkę.

W 12. minucie role się odwróciły i to Walijczycy przeszli do ofensywy. Kieffer Moore otrzymał piłkę z prawej strony boiska i uderzył z kilku metrów prosto w Hosseina Hosseiniego. Napastnik reprezentacji Walii ucierpiał podczas walki o piłkę i musiał na chwilę opuścić boisko, jednak po chwili na nie wrócił. Connor Roberts popełnił katastrofalny błąd podczas podania. Piłkę przejęli napastnicy Iranu i po wymianie podań Ali Gholizadeh skierował piłkę do siatki. Niestety w momencie strzału znajdował się na pozycji spalonej i gol niezostał uznany.

Walia wyprowadziła atak prawą stroną. Niewidoczny dotychczas Gareth Bale został sfaulowany przy końcowej linii boiska i Smoki zaczęli od rzutu wolnego, jednak nie stworzyli zagrożenia. Gra od razu przeniosła się na drugą stronę boiska. Iran zaczął częściej korzystać z prawej strony boiska, powodując zagubienie obrońców Walii. Ethan Ampadu faulował rywala na 40-stym metrze od bramki i po rzucie wolnym Iran stworzył kolejne zagrożenie, oddając strzał głową.

Saradar Azmound musiał opuścić boisko po starciu z Nico Williamsem. Uraz okazał się nie na tyle poważny, by całkowicie wykluczyć go z gry. Walijczycy przeszli do ataku pozycyjnego, wywalczając rzut wolny w środku pola. Dośrodkowanie Aarona Ramseya okazało się za słabe, żeby dotrzeć do kolegów z zespołu. Kolejne minuty przebiegały pod dyktando drużyny Roba Page'a. Spotkanie nieco zwolniło początkowe tempo. W 42. minucie mieliśmy pierwszy rzut rożny dla Walii, którym nie stworzyli zagrożenia.

Sędzia doliczył cztery minuty do pierwszej połowy. Irańczycy dwukrotnie zdołali posłać piłkę w pole karne Walijczyków, w tym raz z rzutu wolnego, ale nic z niego nie wyniknęło. Sędzia posłał piłkarzy do szatni.

Mundial 2022. Druga połowa meczu Walia – Iran

Obie ekipy wyszły na drugą połowę bez zmian. Jako pierwsi do ataku ruszyli Irańczycy, choć dośrodkowanie z lewej strony okazało się za mocne dla Saradara Azmouna. Mecz utrzymywał tempo z końcówki pierwszej odsłony. W 51. minucie spotkania wspomniany snajper Iranu otrzymał piłkę, dzięki czemu wyszedł sam na sam z bramkarzem i oddał strzał w słupek. Kilka sekund później futbolówkę dostał Ali Gholizadeh i również trafił w słupek po uderzeniu zza pola karnego.

Walijczycy nie chcieli pozostać dłużni i szybko przeszli do kontry. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła Kiefer Moore uderzył piłkę głową, ale strzał był niecelny. Mecz w końcu się rozkręcił. Podopieczni Carlosa Queiroza regularnie atakowali bramkę Wayne'a Hennesseya, ale ich uderzenia były blokowane. Podwójną zmianę przeprowadził Rob Page. Za Connora Robbertsa wszedł Brennan Johnson, a za Harry'ego Willsona Daniel James. Selekcjoner Smoków zdecydował się na zmianę ustawienia. Od 57. minuty Walijczycy grali systemem 1-4-4-2.

Po pierwszym rzucie rożnym dla Iranu kilku zawodników padło na murawę, ale sedzia nigdzie nie dopatrzył się przewinienia. Z boiska zszedł Sardar Azmoun, a w jego miejscu pojawił się Karim Ansarifard. W 70. minucie po rzucie rożnym Irańczycy ponownie bezskutecznie Irańczycy zagrozili bramce Wayne'a Hennesseya. Drużyna z Azji złapała wiatr w żagle i regularnie oblegała pole karne przeciwników.

Selekcjoner Iranu przeprowadził kolejne roszady w składzie. Na ławkę rezerwowych powędrowali Ahmad Noorollahi, Ehsan Hajsafi oraz Ali Gholizadeh, a w drugą stronę Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi i Roozbeh Cheshmi. Z kolei w reprezentacji Walii Ethana Ampadou zastąpił Joe Allen. Po kilku nieudanych akcjach Carlos Queiroz wpuścił na boisko kolejnego piłkarza,

W 83. minucie Walijczycy nieco się przebudzili i po składnej akcji Ben Davies oddał mocny strzał na bramkę, który Hossein Hosseini wybił na rzut rożny. Błyskawicznie Iran ruszył do kontry. Mehdi Taremi zderzył się z Waynem Hennesseyem, który wyszedł kilkadziesiąt metrów przed bramkę, by zapobiec akcji, mocno uderzając rywala. Początkowo sędzia pokazał żółtą kartke bramkarzowi, jednak pobiegł do ekranu VAR sprawdzić sytuację. Ostatecznie zmienił swoją decyzję i wyrzucił Walijczyka z boiska.

Na murawę musiał wejść rezerwowy bramkarz Walii Danny Ward, który zastąpił Aarona Ramseya. W 89. minucie Mehdi Torabi oddał mocny strzał zza pola karnego, który poszybował tuż obok bramki. Sędzia doliczył 9 minut gry. Alireza Jahanbakhsh zobaczył żółtą kartkę za faul na przeciwniku. Walia do samego końca próbowała zagrozić Irańczykom, ale ich defensywa okazała się zbyt mocna.

Piłkarze Carlosa Queiroza w ostatnich minutach doliczonego czasu gry zdołali wykorzystać liczebną przewagę. Kapitalnym strzałem zza pola karnego popisał się Roozbeh Cheshmi i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Irańczycy na tym nie poprzestali. Kolejna kontra także skończyła się golem Ramina Rezaeiana, który popisał się piękną podcinką. Po chwili sędzia zakończył spotkanie. Walia – Iran 0:2.

Czytaj też:

Artur Jędrzejczyk dosadnie wypowiedział się na temat hejtu. „O byle kim się nie pisze”Czytaj też:

Konferencja trenera Michniewicza przed meczem z Arabią Saudyjską. Co z karnymi?