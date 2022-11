Zdobywca Złotej Piłki jednak zagra na mundialu? Sensacyjne doniesienia ws. Benzemy

Karim Benzema doznał kontuzji na jednym z ostatnich treningów swojej reprezentacji przed mistrzostwami świata, już podczas zgrupowania kadry w Katarze. As Realu Madryt musiał przerwać ćwiczenia z powodu bólu mięśnia czworogłowego lewego uda. Po rezonansie magnetycznym okazało się, że zawiódł go mięsień prosty kości udowej, co reprezentacyjni lekarze oszacowali na trzytygodniową przerwę od gry.

Benzema: Nigdy się nie poddałem

„Nigdy się nie poddałem, ale musiałem pomyśleć też o drużynie. Powodem rezygnacji jest zrobienie w kadrze miejsca dla kogoś, kto może jej pomóc sprawić, by były to piękne mistrzostwa. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakie otrzymałem w wiadomościach” – pisał wówczas Benzema na swoim profilu na Instagramie.

Ostatecznie trener Didier Deschamps zdecydował się na niecodzienny ruch. Postanowił, że nie będzie sprowadzał zastępstwa na jego miejsce. „Cały zespół podziela smutek Karima i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia” – podawano w komunikacie francuskiej kadry. Okazuje się, że selekcjoner w ten sposób nie tylko uhonorował utytułowanego napastnika. Już wtedy mógł mieć nadzieję na jego szybszy powrót do zdrowia.

Mundial 2022. Benzema zdąży zagrać?

Hiszpańskie media piszą obecnie o możliwym wyleczeniu Benzemy przed końcem mundialu. Dziennikarz Carlos Rodriguez z Onda Madrid podał sensacyjną informację. „Benzema praktycznie wrócił do zdrowia i jest pomysł, że od czwartku może trenować z resztą” – donosił na Twitterze.

Pozytywne informacje o zdrowiu napastnika podał też francuski RMC Sport. „Według hiszpańskiej prasy Benzema może bardzo szybko wrócić do zdrowia po kontuzji. Czy napastnik Realu i Francji zdąży na mecz mistrzostw świata? Teoretycznie byłoby to zgodne z regulaminem. Taka decyzja oczywiście należeć będzie do Didiera Deschampsa” – czytamy w tweecie.

Katar 2022. Francja pewna awansu

Reprezentacja Francji jako pierwsza zagwarantowała sobie awans do kolejnej fazy turnieju w Katarze. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali z Australią 4:1 oraz Danią 2:1. Ostatni mecz fazy grupowej rozegrają z Tunezją.

Czytaj też:

Oni są już pewni awansu do 1/8 finału mundialu 2022. Świetne widowisko w meczu Francja – DaniaCzytaj też:

Nowe doniesienia ze sztabu reprezentacji Brazylii. Chodzi o Neymara