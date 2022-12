Te MEMY po transferze Ronaldo podbijają internet. Krychowiak lubi to!

To, o czym mówiło się od dłuższego czasu, stało się faktem. Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z arabskim Al-Nassr, który opiewa na zarobek rzędu 200 mln euro rocznie. Portugalczyk spędzi w Arabii Saudyjskiej najbliższe 2,5 roku i wszystko wskazuje na to, że tam zakończy karierę piłkarską. W lidze arabskiej występuje także m.in. Grzegorz Krychowiak, z którym CR7 miał okazję już przeciąć się w swojej karierze.

Cristiano Ronaldo w Al-Nassr

Dziennikarze sportowi z całego świata zaczęli podawać informacje o zainteresowaniu Al-Nassr usługami Portugalczyka jeszcze w trakcie mistrzostw świata w Katarze. Początkowo mało kto wierzył, że taka przyszłość może się ziścić, ale z czasem okazało się to prawdą. Cristiano Ronaldo został zaprezentowany jako nowy piłkarz arabskiego klubu i spekulacje zostały urwane.

Kontrakt 37-letniego gwiazdora ma opiewać na zarobki 200 mln euro rocznie, co daje ponad 16,6 mln na miesiąc gry. Oznacza to, że przebił on Kyliana Mbappe i stał się najlepiej zarabiającym futbolistą w historii. Już wkrótce CR7 rozegra swój pierwszy mecz w barwach nowego klubu, a 14 stycznia czeka go spotkanie z klubem Al-Shabab, w którym gra Grzegorz Krychowiak.

MEMY po ogłoszeniu transferu Cristiano Ronaldo

Internauci ponownie nie zawiedli i po ogłoszeniu transferu Cristiano Ronaldo do arabskiego klubu wytężyli wyobraźnię, tworząc wiele memów, które na długo zapadną w pamięci. Bohaterem kilku z nich został wspomniany wcześniej Grzegorz Krychowiak.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się oficjalna prezentacja Portugalczyka na stadionie w Riyadhdzie, ale internet zrobił to znacznie wcześniej.

Galeria:

MEMY po transferze Cristiano Ronaldo do Al-Nassr. Krychowiak lubi to!Czytaj też:

Cristiano Ronaldo piłkarzem Al-Nassr. Z nimi zagra pierwszy meczCzytaj też:

Dla Cristiano Ronaldo Św. Mikołaj był bardzo hojny. Zobacz, co dostał