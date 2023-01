Nie żyje legenda brazylijskiego futbolu. Strzelał gole Polakom

„Z najgłębszym żalem Vasco da Gama przyjmuje informację, którą #MaiorDeTodos zostawił nam w tę niedzielę. Carlos Roberto de Oliveira, Dinamite, poświęcił klubowi 29 ze swoich 68 lat jako sportowiec i prezydent. Będziemy cię kochać na zawsze, Calu. Spoczywaj w pokoju” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu brazylijskiego klubu. Kariera piłkarza, a następnie prezydenta zespołu była obfita w sukcesy i indywidualne osiągnięcia.

Nie żyje Roberto Dinamite

To kolejny legendarny piłkarz w ciągu miesiąca, którego zabiera nowotwór. 29 grudnia 2022 roku świat dowiedział się o śmierci Pelego, a tydzień później do mediów gruchnęła informacja, że zmarł Gianluca Vialli. Roberto Dinamite był zdecydowanie największą legendą klubu Vasco da Gama. We wspomnianym wyżej oświadczeniu można przeczytać również zdanie: „Roberto to Vasco, Vasco to Roberto”.

68-letni piłkarz był wychowankiem brazylijskiego klubu. Rozegrał dla niego 1110 spotkań, w których strzelił 708 bramek. Ponadto Roberto Dinamite miał epizod w FC Barcelonie, dla której grał w latach 1979-80, jednak nie był on bardzo udany. W ośmiu meczach dwukrotnie trafił do siatki, a sezon później wrócił do ukochanego Vasco, gdzie spędził kolejnych dziewięć lat. Grał także w brazylijskiej Portugesie oraz Campo Grande.

Kariera reprezentacyjna Roberto Dinamite

Swój pseudonim, „Dinamite”, Carlos Roberto de Oliveira zyskał w wieku 17 lat po zdobytej bramce na słynnej Maracanie, dzięki nagłówkowi gazety „Jornal dos Sports”. Brzmiał on: „Młody dynamit eksplodował”.

Dla reprezentacji Brazylii zawodnik wystąpił 56 razy i strzelił 25 bramek. Dwukrotnie udało mu się trafić do siatki w spotkaniu z reprezentacją Polski w trakcie drugiej rundy mundialu w Argentynie w 1978 roku. Canarinhos zwyciężyli wówczas 3:1.

