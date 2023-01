Bramkarz zakończył reprezentacyjną karierę. „Wolę odejść, kiedy jestem na szczycie”

Hugo Lloris, kapitan francuskiej drużyny ogłosił na łamach „L'Equipe”, że kończy swoją reprezentacyjną karierę. Zawodnik Tottenhamu występował w kadrze przez ponad 14 lat. – Postanowiłem zakończyć swoją karierę w drużynie narodowej – powiedział francuskim dziennikarzom.

Hugo Lloris: Wolę odejść, kiedy jestem na szczycie

Lloris zadebiutował w reprezentacji Francji 19 listopada 2008 roku w sparingu z Urugwajem na Stade de France. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. – Po czternastu latach bronienia w tej koszulce, myślę, że dotarłem do końca swojej kariery – podkreślił bramkarz.

Mam poczucie, że dałem z siebie wszystko. Wolę odejść, kiedy jestem na szczycie, niż czekać na spadek, albo moment, gdy konkurencja będzie zbyt duża – przyznał golkiper.

Hugo Lloris: Reprezentacja jest gotowa do gry beze mnie

Reprezentacja Francji dotarła do finału mistrzostw świata w Katarze. Trójkolorowi przegrali z reprezentacją Argentyny, a to spotkanie sędziował Szymon Marciniak. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia – po 90 minutach było 2:2, a w dogrywce Leo Messi i Kylian Mbappe dołożyli po jednej bramce. Ostatecznie zwycięzców, czyli Argentynę wyłoniła seria rzutów karnych.

– Myślę, że reprezentacja jest gotowa do kontynuowania swojej gry beze mnie, mamy też gotowego bramkarza – zapewnił Hugo Lloris. Według „L'Equipe” jego następcą jest Mike Maignan z AC Milan.

We francuskiej federacji wybuchł skandal po słowach prezesa federacji francuskiej Noëla Le Graëta, który zaatakował Zinedine'a Zidane'a. — Zidane do reprezentacji Brazylii? Jest mi to absolutnie obojętne. Czy kontaktował się ze mną w sprawie prowadzenia kadry? Nie odebrałbym od niego telefonu. Zróbcie dla niego specjalny program, żeby znalazł klub — powiedział. W obronę legendarnego Francuza wziął m.in. Kylian Mbappe.

