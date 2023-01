Zagraniczny inwestor chce przejąć zasłużony polski klub. Wielkie pieniądze na stole

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ŁKS Łódź wkrótce przejdzie w ręce zagranicznego inwestora. Według najnowszych doniesień Philip Platek pojawił się niedawno w mieście, aby podjąć kolejne rozmowy co do swoje przyszłości w klubie. Mówi się, że ma w Biało-Czerwono-Białych ma zainwestować sporą kwotę, przejąć większościowy pakiet akcji, a następnie umożliwić drużynie szybki progres sportowy – szczególnie na to ostatnie liczą kibice. O szczegółach napisał portal meczyki.pl.

Duże pieniądze dla ŁKS-u Łódź. Trwają rozmowy o przejęciu klubu

Pod kątem finansowym przy al. Unii 2 ostatnimi czasy nie wiodło się najlepiej. Od pewnego czasu zdaje się, że Rycerze Wiosny wychodzą na prostą i uporali się z najważniejszymi zaległościami na przykład względem pensji dla obecnych i dawnych zawodników. To nie zawsze było normą, przez co klub wpadł w ogromne tarapaty. Niektórzy piłkarze musieli dochodzić swoich racji nawet na drodze prawnej.

Tego rodzaju historie mają się skończyć raz a dobrze już niebawem. Pod koniec grudnia Tomasz Salski (aktualny większościowy udziałowiec) poinformował, że jednym z jego wspólników został wspomniany Philip Platek, czyli Amerykanin polskiego pochodzenia, który pełni też funkcję we włoskim klubie – Spezii Calcio.

Na tym jednak wkład biznesmena ma się nie skończyć. Na wstępnym etapie Platek i jego rodzina mają przeznaczyć na klub 15 milionów złotych. Następnie zaś w planach jest przejęcie większościowego pakiety akcji. Taki zastrzyk finansowy mógłby wznieść ŁKS na wyższy poziom organizacyjny oraz sportowcy. Obecnie Rycerze Wiosny zajmują pierwsze miejsce w Fortuna 1. Lidze, a ich celem na ten sezon jest bezpośredni awans do Ekstraklasy.

