Szymon Marciniak pominięty przez FIFA. Polak nie poleci na ważny turniej

Tegoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Maroku. Szymon Marciniak dwukrotnie był wyznaczany przez FIFA do prowadzenia spotkań na mistrzostwach świata, a w Katarze jako pierwszy Polak miał okazję posędziować finał. Niedługo po zakończeniu zeszłorocznego mundialu został okrzyknięty najlepszym arbitrem świata. W dalszym ciągu Płocczanin nie ma w swojej kolekcji udziału w wielu turniejach. W tym roku nie powiększy jej o Klubowe Mistrzostwa Świata.

Szymon Marciniak nie pojedzie na Klubowe Mistrzostwa Świata

42-latek nigdy nie miał okazji sędziowania meczu Klubowych Mistrzostw Świata. Także nigdy nie pojechał na igrzyska olimpijskie, natomiast w 2017 roku został wyznaczony do prowadzenia spotkań na juniorskim mundialu w Korei Południowej. Oznacza to, że Szymon Marciniak został odpowiednio przeszkolony do prowadzenia mistrzostw świata dorosłych piłkarzy, czego efekty widzieliśmy w Katarze.

FIFA zadecydowała, że na turniej do Maroka polecą m.in. sędziowie, którzy nie mieli okazji „gwizdać” w trakcie mundialu lub byli nieusatysfakcjonowani ze swoich ról w Katarze. Mowa o Angliku Anthonym Taylorze, który wstępnie był wymieniany do grona faworytów do sędziowania finału, jednak ostatecznie prowadził tylko dwa mecze grupowe, czy Rumunie Istvanie Kovacsie. 45-letni sędzia wrócił z mistrzostw bardzo rozczarowany, gdyż był jedynie sędzią technicznym.

Poza wymienioną dwójką FIFA do prowadzenia Klubowych Mistrzostw Świata FIFA wyznaczyła Chińczyka Ma Ninga, Tvana Bartona z Salwadoru (prowadził trzy mecze na mundialu w Katarze), Mustaphę Ghorbala z Algierii, a także Andresa Matonte'a z Urugwaju.

