Cezary Kucharski zaprzecza plotkom o Michniewiczu. Intrygująca teza

Czesław Michniewicz prowadził reprezentację Polski podczas mundialu w Katarze. Biało-Czerwoni dotarli do fazy pucharowej MŚ 2022, przegrywając w 1/8 finału 1:3 (0:1) z Francją. Z końcem roku Polski Związek Piłki Nożnej postanowił nie przedłużać umowy z Michniewiczem na kolejny rok pracy w kadrze.

Czemu służą plotki o Czesławie Michniewiczu?

Były selekcjoner przestał udzielać się w mediach po rozstaniu z reprezentacją Polski. Nazwisko Michniewicza co jakiś czas pojawia się jednak w kontekście ew. nowych miejsc pracy dla byłego trenera m.in. Legii Warszawa czy Lecha Poznań.

Michniewicz był już przymierzany do szkockiego Aberdeen czy reprezentacji Chile. W obu przypadkach kończyło się na szybkim dementowaniu sensacyjnych informacji z krajów, rzekomo zainteresowanych usługami Polaka.

Cezary Kucharski dementuje plotki

Kolejny taki przypadek to ukraiński kierunek, który miałby obrać Michniewicz. O angaż polskiego trenera ma bowiem starać się Dynamo Kijów. Największa legenda wśród piłkarskich klubów z Ukrainy i Michniewicz w roli szkoleniowca? Zdaniem Cezarego Kucharskiego, to nic innego, jak wprowadzające zamieszanie plotki.

„Z moich informacji wynika, że nie ma tematu Cz. Michniewicza w Dynamie K, może nie o angaż do Dynama chodzi w tym newsie. Ktoś, kto chce zrobić dobrze CzM lub on sam muszą uważać, aby nie przegrzać tematu zainteresowania byłym selekcjonerem. to powinno wyglądać bardziej wiarygodnie” – napisał na Twitterze były piłkarz oraz menedżer piłkarski, m.in. Roberta Lewandowskiego.

Co ma na myśli Kucharski? Postać byłego selekcjonera Polaków może być celowo przypominana, żeby spróbować przywrócić na trenerską karuzelę. Fakt faktem, na rynku PKO BP Ekstraklasy wydaje się, że Michniewicz znalazłby zatrudnienie. Niewykluczone jest zatem, że podejrzenia Kucharskiego są słuszne i mowa o bardziej, nazwijmy to, zorganizowanej akcji.

