Wisła Kraków zmieni właściciela. Jarosław Królewski zdradził kilka ważnych szczegółów

Wisła Kraków spadła z PKO BP Ekstraklasy w przedostatniej kolejce sezonu 2021/22. Po degradacji przedstawiciele Białej Gwiazdy informowali, że celem klubu jest szybki powrót do elity. Jednak zderzenie z pierwszoligową rzeczywistością było bardzo trudne dla klubu, co sprawiło, że z powodu słabych wyników z posadą pożegnał się Jerzy Brzęczek, a jego miejsce zajął Radosław Sobolewski, który wyciągnął klub z dołka i pozwolił ekipie włączyć się do walki o awans do elity.

Prezesem zespołu jest Jarosław Królewski, który w przeszłości chciał odejść z klubu i sprzedać swoje udziały nawet za symboliczną złotówkę, a ostatecznie został największym udziałowcem z 53,68 proc. udziałów. Ostatnio szef Białej Gwiazdy uruchomił live w serwisie YouTube na kanale Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków i odpowiadał na pytania kibiców.

Wisła Kraków może zmienić właściciela

W trakcie transmisji prezes Wisły Kraków zdradził, że rozmawiał z trzema potencjalnymi inwestorami, ale tylko jeden został wybrany do "procesu ekskluzywnego". Królewski nie powiedział tego wprost, ale dał do zrozumienia, że to jest inwestor z zagranicy i zgodnie z wymaganiami stawianymi przez klub musiał założyć oddział w Polsce.

– Na początku marca podpisaliśmy dokumenty, które pozwoliły nam przejść do rozmów na określonych warunkach. Jesteśmy w procesie 15 dni, żeby zamknąć transakcję z inwestorem – poinformował, cytowany przez serwis meczyki.pl.

Zaawansowane negocjacje ws. przejęcia Wisły Kraków

Prezes Wisły Kraków zdradził, że rozmowy są w zaawansowanym stadium. – Jedyną sprawą jaka pozostała nam do dopracowania, to umowa finalna, która doprowadzi do przejęcia pakietu większościowego Wisły Kraków – zdradził.

Jarosław Królewski przyznał, że nie wie kiedy negocjacje się zakończą. – Jeśli chcecie mnie zapytać, czy postawiłbym pieniądze na to, że ta transakcja zamknie się w tym miesiącu, to postawiłbym. Czy dam gwarancję? Nie, bo wciąż toczy się dyskusja – zakończył.

Czytaj też:

Kiko Ramirez dla „Wprost”: Tego brakowało Wiśle Kraków. Czułem, że mnie wzywa, a ja wiem, jak jej pomócCzytaj też:

Radoslav Latal dla „Wprost”: W tym Polska ma przewagę. Wizja gry Santosa jest inna