Trzęsienie ziemi w klubie Cristiano Ronaldo. Władze podjęły stanowcze kroki

Cristiano Ronaldo nie ma sobie równych pod kątem popularności w lidze sudyjskiej. Portugalczyk wniósł do zespołu Al-Nassr nie tylko jakość sportową, ale też lub przede wszystkim sprawił, że oczy całego świata skupiły się na tamtejszych rozgrywkach. Mimo błysku 38-latka Al-Nassr zajmuje drugą lokatę w RSL i odpadli w półfinale Pucharu Arabii Saudyjskiej. Szkoleniowcem wicelidera arabskiej ekstraklasy jest Francuz Rudi Garcia. Choć stwierdzenie „jest” to już przeszłość.

Media: Rudi Garcia zwolniony z Al-Nassr

Wewnątrz zespołu miały wyniknąć pewne nieporozumienia, które dotarły również do władz Al-Nassr. Jednym z głównych autorów takiego stanu rzeczy miał być trener Rudi Garcia, przez co prezydent Mossali Al-Muammar postanowił odsunąć go od prowadzenia pierwszej drużyny. Hiszpański dziennik „Marca” poinformował, że w szatni klubowej doszło do kłótni, a władze klubu nie chcą, by taki stan rzeczy przeważył o braku wywalczenia mistrzostwa w tym sezonie.

Jednak to nie tylko problemy pozasportowe miały wpłynąć na zwolnienie Francuza. Wyniki osiągane pod jego wodzą nie przynosiły wystarczającej satysfakcji i choć do końca trwającej kampanii RSL zostało tylko siedem kolejek, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Al-Nassr nie wywalczy mistrzostwa. Liderujące AL-Ittihad ma trzy punkty przewagi nad drugą ekipą i mecz za meczem pewnie kroczą po triumf. Warto zaznaczyć, że ich tego sezonowe bezpośrednie ligowe mecze kończyły się remisem 0:0 i zwycięstwem drużyny z Dschiddy 1:0.

Cristiano Ronaldo kroczy po tytuł króla strzelców arabskiej ekstraklasy

To, że CR7 będzie największą gwiazdą całej ligi nie przynosiło żadnych wątpliwości. Portugalczyk odbudował się po nieudanym drugim półroczu 2022 roku i regularnie strzela zarówno w klubie, jak i reprezentacji. W 10. meczach ligi saudyjskiej strzelił 11 bramek i do liderującego Andersona Taliski traci pięć goli.

