Media: Szymon Marciniak przed życiową szansą! Może poprowadzić kolejny wielki finał

W ostatnich miesiącach Szymon Marciniak dorobił się miana jednego z najlepszych sędziów świata. Polak poprowadził finał mundialu w Katarze, gdzie pokazał się ze znakomitej strony i zebrał mnóstwo komplementów od największych tuz piłki nożnej, w tym samego Pierluigiego Coliny. Arbiter zostawił po sobie tak dobre wrażenie, że istnieje prawdopodobieństwo, iż wkrótce poprowadzi kolejny wielki finał, tym razem piłki klubowej.

Media: Szymon Marciniak może poprowadzić finał Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak nie znalazł się w obsadzie na półfinały Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Tomasz Włodarczyk z serwisu „Meczyki” podał informację, że Polak nie będzie również brany pod uwagę pod kątem prowadzenia żadnego z meczów rewanżowych. Spowodowane ma to być faktem, iż 42-latek jest jednym z kandydatów do poprowadzenia wielkiego finału jednej z tych imprez.

Jeszcze nie wiadomo, który mecz ma przypaść polskiemu arbitrowi, jednak dziennikarz informuje, iż jest on faworytem do poprowadzenia ostatecznego meczu największego turnieju klubowego, czyli Ligi Mistrzów. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest to jeszcze przesądzone i wszystko może ulec zmianie.

Polityka wykluczy Szymona Marciniaka z sędziowania finału Ligi Mistrzów?

Włodarczyk podaje, że na drodze do prowadzenia finału Ligi Mistrzów mogą stanąć uwarunkowania narodościowo-polityczne. Chodzi o to, że jeśli do finału nie zakwalifikuje się Manchester City, wówczas kontrkandydatami Polaka zostaną Anglik Anthony Taylor oraz Francuz Clement Turpin.

Wkrótce 42-latek poprowadzi mecz w Arabii Saudyjskiej, gdzie został zaproszony do sędziowania finałowego meczu King Cup, w którym zmierzą się Al-Hilal z Al-Wehdą. Spotkanie odbędzie się w piątek, 12 maja o godz. 20:00 czasu polskiego.

