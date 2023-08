Cristiano Ronaldo przełamał niemoc. Długo czekał na ten moment

W ostatnich miesiącach kibice piłki nożnej mogli przedzierać oczy ze zdumienia słysząc o kolejnych transferach z czołowych klubów świata do zespołów ligi arabskiej. Punktem przełomowym było jednak podpisanie kontraktu przez Cristiano Ronaldo w styczniu 2023 roku z Al-Nassr. Legenda futbolu związała się potężną umową z klubem, co stanowiło legitymizacje tamtych rozgrywek.

Cristiano Ronaldo z pierwszym trofeum w Arabii Saudyjskiej

Dzięki słynnym transferom wzrósł prestiż tamtejszej ligi. Pomimo dołączenia czołowego piłkarza świata, Al-Nassr nie miało jeszcze żadnego sukcesu za ery Ronaldo. Zmieniło się to za sprawą zwycięstwa nad Al-Hilal dającego triumf w Arab Club Champions Cup. W finale rozgrywek to rywale Ronaldo był faworytem. Pierwsi objeli prowadzenie w 51. minucie. Co więcej, Al-Nassr musiało kończyć mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Abdulelaha Al-Amriego.

Wtedy rozpoczął się mecz Ronaldo. Najpierw w 74. minucie strzelił gola dającego dogrywkę, a w 98. minucie strzelił kolejnego, tym razem dającego triumf w meczu. Do końca doliczonego czasu gry jego zespół utrzymał prowadzenie, przez co po ostatnim gwizdku sędziego Portugalczyk mógł cieszyć się z sukcesu. W mediach społecznościowych można było zobaczyć fragment transmisji, na którym były piłkarz Realu Madryt czy Manchesteru United mocno cieszy się wraz z innymi piłkarzami zespołu.

Dorobek Cristiano Ronaldo

Ronaldo czekał kilka miesięcy na sukces, lecz w końcu ma powody do zadowolenia z gry w Arabii. Przez kilkanaście lat kariery napastnik zdobył masę trofeów. Jest mistrzem Europy i zdobywcą Ligi Narodów wraz z kadrą Portugalii. Zarówno w Anglii jak i w Hiszpanii cieszył się nie tylko ze zdobycia krajowych pucharów i mistrzostw, ale także z wygranych w Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata.

