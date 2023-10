Luis Rubiales został ukarany. FIFA podjęła ostateczną decyzję

W tym roku hiszpańskie piłkarki osiągnęły ogromny sukces i wygrały mistrzostwo świata. W zmaganiach organizowanych w Australii i Nowej Zelandii La Furia Roja pokonały w finale Angielki 1:0 po bramce Olgi Carmony. Niestety, zamiast mówić o ogromnym sukcesie Hiszpanek, skupiono się na prezesie hiszpańskiej federacji piłkarskiej – Luisie Rubialesie, który zdaniem wielu skompromitował się na oczach całego świata.

Luis Rubiales został ukarany

Jak informowaliśmy jakiś czas temu prezes RFEF najpierw mocno celebrował zwycięstwo, przykładając rękę do jąder tuż przy królowej Hiszpanii, a później z zaskoczenia pocałował piłkarkę Jennifer Hermoso. Spotkało się to z ogromnym skandalem. Po wielu tygodniach słownych przepychanek, podczas których twierdził, że padł ofiarą „fałszywego feminizmu”, ostatecznie ogłosił rezygnację ze stanowiska, tłumacząc to chęcią uniknięcia negatywnych konsekwencji dla hiszpańskiej piłki.

Ta rezygnacja nie oznaczała końca jego kłopotów, bo sprawie przyglądała się FIFA, która 30 października zdecydowała się zawiesić na trzy lata byłego prezesa Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej. Zakaz dotyczy wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

FIFA: Zapewnienie przestrzegania zasad przyzwoitego postępowania

„W poniedziałek FIFA ogłosiła trzyletni zakaz za naruszenie artykułu 13 kodeksu dyscyplinarnego. Zgodnie z przepisami kodeksu dyscyplinarnego FIFA, Luis Rubiales ma 10 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie decyzji, która jeśli zostanie złożona, zostanie następnie opublikowana na stronie legal.fifa.com. Decyzja pozostaje przedmiotem ewentualnego odwołania przed komisją odwoławczą FIFA” – donosi BBC.

„Fifa potwierdza swoje absolutne zaangażowanie w poszanowanie i ochronę uczciwości wszystkich ludzi oraz zapewnienie przestrzegania podstawowych zasad przyzwoitego postępowania” – informuje Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej.

