Dawid Janczyk siedzi w więzieniu? Były piłkarz reaguje na doniesienia

Dawida Janczyka często umieszcza się w gronie największych straconych talentów polskiej piłki. Zawodnik, który był wielką nadzieją w ataku reprezentacji Polski, przez lata marnował swój talent. Spory wpływ na to miał między innymi alkohol. Choć urodzony w 1987 roku gracz często zapowiadał poprawę i koniec ze starym życiem, to pomimo wyciąganej wielokrotnie pomocnej dłoni, wciąż odzywały się w nim stare demony.

Dawid Janczyk reaguje na doniesienia mediów

W środę Gazeta Krakowska poinformowała jakoby Dawid Janczyk trafił do więzienia. „Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, może przebywać w zakładzie karnym. Taką wersję potwierdziło nam kilka osób, które odezwały się do nas gdy przekazaliśmy im, że chcemy napisać ten artykuł. Czy powodem mogą być niepłacone alimenty?” – można przeczytać w publikacji na stronie gazetakrakowska.pl. Temat podłapały inne polskie media, które chętnie opisały historię Janczyka przebywającego w zakładzie karnym.

Na informacje szybko zareagował sam zainteresowany. Najpierw jednak jego mama poinformowała, że jej syn jest w domu i nie przebywał nigdy w więzieniu. Później w rozmowie z dts24.pl więcej powiedział były piłkarz. Zażądał sprostowania od Gazety Krakowskiej informując, że wyrządzili mu i jego bliskim wielką krzywdę.

– Jeśli oni tego nie sprostują w przeciągu kilku minut to sprawą zajmie się moja prawniczka. To jest bardzo przykre. Co gorsze, w artykułach zostały wykorzystane zdjęcia moich dzieci. Nie mam zamiaru pochopnie reagować, ale lepiej, aby to zniknęło, zarówno z Gazety Krakowskiej jak i pozostałych portali, które się powołały. W przeciwnym wypadku będę walczył o swoją prawdę. „Gazeta Krakowska” wykazała się brakiem rzetelności. Jest niewiarygodnym źródłem informacji. W chwili obecnej jestem na kawie w Galerii Trzy Korony i wszystko jest ze mną w najlepszym porządku – powiedział Janczyk.

Kariera Dawida Janczyka

Janczyk to pięciokrotny reprezentant Polski. W minionych latach często zmieniał kluby w niższych ligach. Według bazy z portalu 90minut.pl ostatnim klubem w karierze zawodnika jest GKS Raciborowice, grający w jeleniogórskiej A-klasie.

