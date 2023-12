Przygoda Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie dobiega końca? Odbyły się pierwsze rozmowy

Robert Lewandowski przyzwyczaił wszystkich, że jest niezwykle skuteczny i w nawet najtrudniejszą sytuację potrafi zamienić na bramkę. Niestety w tym sezonie jest inaczej. Kapitan reprezentacji Polski zanotował zaledwie dziewięć goli i pięć asyst w 21 występach w rozgrywkach na wszystkich frontach.

Władze FC Barcelony niezadowolone z gry Roberta Lewandowskiego

W związku z tym zaczęto mówić, że forma 35-latka sprawia, że narasta niezadowolenie wśród przedstawicieli klubu i zarządu FC Barcelony. W związku z tym pojawiły się kolejne plotki w Hiszpańskiej prasie, o możliwym transferze „Lewego” do Arabii Saudyjskiej.

„Co prawda wszystko będzie zależeć od tego, czy zawodnik tego chce, czy nie, co wydaje się nie mieć miejsca, jednak głosów za jego odejściem pojawia się coraz więcej” – informuje kataloński „Sport”.

Kataloński „Sport”: Klub rozmawiał z agentem

Dziennikarz Alfredo Martineza dowiedział się, że klub miał już wykonać pierwsze ruchy w kierunku sprzedaży zawodnika. „Powiedziano mi, przedstawiciele klubu rozmawiali z arabskim agentem (wszystkie transfery do Arabii Saudyjskiej muszą odbywać się przez autoryzowanego pośrednika w kraju – przyp. red.), aby zbadać możliwość transferu w czerwcu do jednego z klubów” – napisał.

Kontrakt Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie obowiązuje do czerwca 2026 roku. Obecnej sytuacji 35-latkowi ma również nie pomagać fakt, że jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie, a ponadto w następnym sezonie jego roczna pensja ma wzrosnąć z 26 do 32 mln euro, co dodatkowo obciąży klub. Wszystko wskazuje na to, że saga z udziałem kapitana reprezentacji Polski rozstrzygnie się w letnim okienku transferowym. To wtedy przekonamy się, czy zostanie w klubie, czy odejdzie.

