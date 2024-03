Okładka z Robertem Lewandowskim w Hiszpanii. Ten wybór nie pozostawia wątpliwości

W ostatnich pięciu meczach Barcelony Robert Lewandowski tylko raz nie zdołał się wpisać na listę strzelców. Było to jednak w starciu z Getafe, które mistrzowie Hiszpanii i tak wygrali 4:0. Można zatem śmiało stwierdzić, że ofensywa Barcy ma się dobrze, a niekwestionowanym liderem tej formacji jest polski snajper.

Robert Lewandowski bohaterem okładki „L’Esportiu”

Tym razem „Lewego” pod lupę wziął jeden z katalońskich dzienników sportowych. Dziennikarze „L’Esportiu” umieścili reprezentanta Polski nawet na okładce, jednoznacznie sugerując, że to właśnie od gry RL9 w dużej mierze będzie zależeć, co w tym sezonie zdoła ugrać Barcelona.

Warto przypomnieć, że mistrzowie Hiszpanii, póki co, grają w kratkę w LaLiga, mając pokaźną stratę do liderującego Realu Madryt. Barcelona ma szansę odkuć się w Lidze Mistrzów, w której obecnie jest przed rewanżowym starciem na własnym terenie z SSC Napoli. Drużyna trenera Xaviego Hernandeza ma zatem jeszcze, o co grać, ale nie ulega wątpliwości, że margines błędu jest już minimalny.

„To nie będzie zależeć od tego, przeciwko komu gramy, a od tego, jak gramy. Mamy wielu zawodników z dużym potencjałem i dużą jakością. Musimy wiedzieć, jak grać, nie tylko strzelać, ale także mieć swoje szanse na zdobycie gola. Musimy wiedzieć, jak dostosować się w trakcie meczu, aby móc grać łatwiej i generować więcej sytuacji. Wiedzieć, jak znaleźć rozwiązania przeciwko naszemu rywalowi” – cytuje słowa Lewandowskiego kataloński dziennik.

Robert Lewandowski – bilans sezonu 2023/24 polskiego napastnika

W 24. meczach LaLiga RL9 zdobył 12 goli, dokładając 5 asyst. Do tego polski snajper dorzucił stosunkowo dużo, jak na jego obowiązki, bo aż cztery żółte kartki. Lewandowski dorzucił również dwa gole w Superpucharze i tyle samo w Pucharze Króla.

W rozgrywkach Ligi Mistrzów kapitan reprezentacji Polski dorzucił dwa gole i asystę. Warto podkreślić, że „Lewy” trafił w niedawnym spotkaniu fazy pucharowej, wyjazdowym starciu z SSC Napoli (1:1), zostając wybranym MVP meczu.

Lewandowski dorzucił również trzy trafienia w sześciu spotkaniach reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. Biało-Czerwoni już pod koniec marca rywalizować w strefie barażowej o wejście na tegoroczny czempionat Starego Kontynentu. Impreza odbędzie się w Niemczech i może być to jedna z ostatnich z udziałem „Lewego” w kadrze. Drużyna trenera Michała Probierza najpierw musi się jednak rozprawić z Estonią, a następnie ze zwycięzcą drugiego półfinału barażowego, Walią bądź Finlandią.

